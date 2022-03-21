我金山我驕傲健走路跑 感受會跳舞波浪大道

萬金石馬拉松是新北市最重要的路跑活動盛會，金山區公所為了吸引跑者在正式比賽前，舉辦「我金山我驕傲健走路跑」活動，報名人數相當多，還有爸爸媽媽推著幼兒推車一起來，感受金山會跳舞的波浪大道的風光魅力。

金山區長廖武輝表示，第二屆我金山我驕傲健走路跑，今年比照慣例，在萬金石馬拉松前一天開跑，全長3.8公里的路程，經過萬金石馬拉松最經典賽道波浪大道，公所期待透過每年在萬金石馬拉松前一天的健走路跑活動，讓在地的鄉親能夠擁有對萬金石馬拉松賽事的參與感，並且也鼓勵萬金石馬拉松的跑者，在比賽前一天先來到金山熟悉場地，為正式比賽暖身。

今年天公作美，給了健走路跑一個好天氣，出來參加活動的民眾也相當多，去年有家長帶著小朋友來健走，今年參與人數更多，還有家長連幼兒都用推車帶上，就是要一起來感受波浪大道的健走魅力，還有去年第一個跑回來的金山高中學生，今年再來報名，希望可以挑戰自己再創佳績。

金山區長廖武輝說，每年萬金石馬拉松盛會，總吸引國內外跑者到北海岸參賽，而金山區公所特別在正式比賽前一天，將經典賽道波浪大道來規劃健走路跑活動，希望跑者能夠提前一天先來到金山參與活動、休閒觀光甚至是留宿，藉此讓更多人認識會跳舞的波浪大道，也要為金山帶來更多的觀光商機。