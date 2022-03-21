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農地工廠納管今大限 再出現新的北市將依法辦理

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市清查列管未登記農地工廠有24家，除去歇業與轉型者，均已申請納管。本報資料照片
台北市清查列管未登記農地工廠有24家，除去歇業與轉型者，均已申請納管。本報資料照片

農地違章工廠申請納管延長至今日下午5點，依照《工廠管理輔導法》未在今日申請納管的業者，將會面臨停水停電，以及各項罰鍰。北市產發局表示，列管中未歇業與轉型的工廠均已來申請納管，將來若發現其它未登記納管的工廠，將依中央法規辦理。

據工輔法規定，2016年5月19日前農地既有的低汙染未登記工廠，若要接受政府輔導須經三大關卡，第一，2022年3月19日前內申請納管，並在一年內提出工廠改善計畫；第二，2032年3月19日前要取得「特定工廠登記」；第三，取得特定工廠登記後，業者須申請用地計畫、土地變更與工廠登記，才能成為「合法」工廠。

北市產發局工商服務科長徐玉娜表示，目前清查列管未登記工廠有24家，其中除去已歇業與轉型的工廠，均申請納管；至於未來若發現有其它未登記納管的工廠，將配合中央政策，一切依法辦理。

根據《工廠管理輔導法》未在19日納管的業者，將由地方政府執行停水電。除了斷水電，未納管業者也會面臨工輔法2萬元以上、10萬元以下罰鍰，及因違反《都市計畫法》、《區域計畫法》使用分區規定，可開罰6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

水電 停水 北市

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