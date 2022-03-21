農地違章工廠大限今截止 新北：現有4100家申請納管

農地違章工廠大限今日到期，新北經發局掌握境內尚有未登工廠4186家，未納管數量為2201家。截至3月18日下午4時，已有4100家向市府申請納管，不過最新數字仍需等今日截止收件的結果，因此未納管數量是否下降仍是未知。

為解決農地工廠問題，工廠管理輔導法規定，2016年5月20日前新建的農地違章工廠，只要符合低污染條件即可辦理「特定工廠登記」，且須在3月19日前申請為特定工廠納管、合法化，不然將會斷水斷電，19日適逢周六，順延到今日截止。而新北經發局日前指出，境內尚有未登工廠4186家，未納管數量為2201家。

而截至3月18日下午4時，新北已有3877家向市府申請納管，但確實收件總數，還需等今日截止收件的最新結果，經發局也提醒，今日有開設夜間櫃台服務時間至晚上7時，不方便到現場送件的業者，也可以透過郵寄送件（以21日郵戳為憑）。

至於納管數量是否下降，經發局解釋，工廠數量仍須逐一比對，因為4千家未登記工廠，並非全數符合納管的申請資格。