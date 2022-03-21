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蘆洲變電所室內化 2024年動工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
民代要求台電盡快施工，解決困擾當地民眾多年問題。圖／台電提供
民代要求台電盡快施工，解決困擾當地民眾多年問題。圖／台電提供

立法委員林淑芬與新北市議員陳啟能、李倩萍今日辦理「蘆洲變電所室內化」會勘，要求台電加速變電所室內化推動。陳啟能表示，「蘆洲變電所室內化」計畫在2008年就提出，但至今規畫嚴重落後。台電表示，改建計畫已經在進行內部及專家學者審查，預計今年10月陳報經濟部國營會及行政院國發會審查，2024年核定預算及執行計畫，經費超過42億，總期程達19年。

蘆洲變電所1960年開始運轉，基地面積約3.37公頃，使用範圍為三重、蘆洲，用電戶數約11.6萬戶。變電所目前都是裸露狀態，許多鳥都會在此築巢，大型鳥類展翅就可能破壞變電所，導致電力設備出狀況，而且也不美觀，所以地方居民都希望能盡快改建。

林淑芬表示，蘆洲變電所室內化一直以來都是周遭居民所期盼的事情，蘆洲南、北側也準備重劃，若盡早將變電所工程底定，將更有利都市規畫，考量未來蘆洲重劃區發展潛力，市府應超前部署，一同督促中央加速蘆洲變電所室內化。

林淑芬表示，台電目前已針對蘆洲變電所做出可行性評估，雖初步評估可行，但後續還須經過相關專家審查審可行性評估內容，恐無法在短時間內動工，在接下來的會期間，會持續監督經濟部與台電盡速審查相關內容，會努力爭取在最短的時程來成案，屆時也需要新北市政府一起配合執行。

陳啟能提到，位於土城的「板橋一次變電所」將在2022年底完工，屆時不僅佔地面積縮小近44%，還釋出綠地及商業區，讓周遭居民消弭對變電所的嫌惡形象，達成多贏的局面，而民眾也期盼蘆洲變電所能比照「板橋一次變電所」完成室內化。

李倩萍指出，蘆洲區地小人稠，周遭居民對於這個變電廠所產生的影響相當憂心，有鑑於變電所已影響當地一甲子時間，許多電力設備也可以利用這次室內化的契機來進行更新，讓三蘆地區的電網更加堅固完善，穩定電力供給需求。

台電指出，蘆洲變電所室內化已確定成案，但該案規模龐大，總經費超過42億，需要中央評估、審核，還要經過可行性報告與專家學者的討論才能執行，預計2024年開工，2039年完工

台電表示，蘆洲變電所室內化共分為2階段，第一階段就是改善主要設備，預計花15年、42億元；第二階段主要是調整周邊設備與環境，包括拆除嫌惡設施、綠美化、裝設5G設備，預計耗時4年，經費仍須再評估。

蘆洲變電所電桿外露，除了不雅觀，也有安全疑慮。圖／台電提供
蘆洲變電所電桿外露，除了不雅觀，也有安全疑慮。圖／台電提供

台電 林淑芬

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