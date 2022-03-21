四月假日公益音樂會 四位身障藝人吹奏樂曲

四月假日公益音樂會，將由王亭潔、陳建辰、黃沐桂和盧璽文等四位身障藝人以悠揚樂音，帶來音符流瀉、氣氛美好的時光。主辦單位台邀請喜歡音樂或熱心公益的朋友們一起來聆賞。

假日公益音樂會每逢周六、日晚上七點至八點，於台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館舉行。四月份排定的表演時間，分別是：陳建辰薩克斯風──4月2日（周六）、17日（周日）、30日（周六）；盧璽文陶笛、電子吹管──4月3日（周日）、9日（周六）；王亭潔木笛、長笛──4月10日（周日）、23日（周六）；黃沐桂口琴──4月16日（周六）、24日（周日）。

陳建辰希望透過薩克斯風能帶給大家歡樂。圖／主辦單位提供 因高度近視視網膜剝離失去視力的陳建辰，被迫停止原本的工作，心靈迷惘空虛。偶然間因為一首生日快樂歌，重拾多年前友人相贈的薩克斯風，經由老師唱譜，自己反覆背誦的刻苦方式，一個音符一個音符地學習吹奏。陳建辰感謝妻子無悔的陪伴，讓他能走入人群，把樂音帶給大家歡樂。

盧璽文常到安養院、孤兒院公益演出陶笛和電子吹管。圖／主辦單位提供

盧璽文是唐氏症患者併多重障礙，但他樂觀向上、以鋼鐵般的毅力完成大學課業，突破個人身心限制，滾球技能、繪畫才藝樣樣行。盧璽文經常應邀到校園、安養院及孤兒院等場所，公益表演陶笛和電子吹管音樂，希望大家能聽到他熱情分享的陶笛樂音。

生命鬥士王亭潔化障為樂、以笛音拉近人心。圖／主辦單位提供

應屆畢業生王亭潔，從小被診斷為中度多障（智障、聽障），學習遲緩遭受同儕的訕笑與蔑視，在家人的協助下，音樂為她開了一扇窗。面對比別人更多的挫折、付出更多的努力，王亭潔在全國鋼琴大賽中屢獲佳績，更在游泳競賽裡游出一片天。她期盼以笛音拉近人心，並且以自己的生命歷程鼓勵更多的人

視障藝人黃沐桂以口琴盼知音相會。圖／主辦單位提供

視障藝人黃沐桂自幼父母離異，但艱困的經歷沒有打倒他，透過獨立自學精通口琴、爵士鼓、薩氏管、陶笛，演出足跡遍及各縣市。黃沐桂以「音樂人生不是只有樂譜相陪，而是知音者相伴相隨」，做為他熱愛生命與音樂的座右銘。

身障藝人克服種種不適，付出比一般人更多的努力練習，歷程令人動容。主辦單位聯合報系文化基金會與台灣厚道社會服務聯合會表示，假日公益音樂會提供他們表演的舞台，希望大家多多支持與參與，在台下為他們精彩演出喝采。