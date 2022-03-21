新北大都會公園綻放滿滿杜鵑花 遊憩放電一次滿足

隨時序準備步入春季，新北大都會荷花公園杜鵑花也都綻放，讓現場充滿紅花綠葉相映的浪漫活潑氣氛。新北高灘處表示，整排杜鵑花不同色澤層層交疊，風景繽紛，且周遭許多豐富景點；民眾也說，當地交通方便，是每年春季必遊景點，每次都留下不少美照。

高灘處指出，大都會公園內的荷花公園（鄰近萬善同）擁有整排杜鵑花，紅花、粉花及白花層層交疊，猶如彩霞般圍繞其中，另外也有零星杜鵑花點綴在親水公園內，繽紛了新北大都會公園的風景。

高灘處說明，杜鵑花素有「木本花卉之王」的美稱，花語為「愛的喜悅、永遠屬於你」，3至5月為花期，現都已綻放盛開花朵，氣勢壯觀惹人喜愛，細細欣賞則可發現其纖細優雅的花姿，為早春的顏值擔當。

民眾表示，每到春天都會揪朋友一起來賞杜鵑花，杜鵑花長得很高且花朵鮮豔，拍起來非常好看，且附近停車便利，近年來還多了熊猴森樂園，設施好玩又免費，很好打卡拍照。

高灘處提到，公園內除能賞花，周邊景點也豐富多樣化，如親水公園、樂遊天地等，尤其是親水公園「羊咩咩的家」，14隻羊咩咩們相當討喜，現場在每天上午10時至10時30分及下午4時至4時30分兩個時段，還會有牧羊人免費提供牧草餵食體驗，讓民眾可以和羊群近距離接觸。

另外，坐落於原住民族主題部落公園旁的「樂遊天地」則有超大沙坑遊具設施，提供休閒遊憩、全台最大的溜滑梯場域「熊猴森樂園」具四大主題31座造型溜滑梯，為親子互動及小朋友放電的好所在。