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「天母水道祭」20週年 復刻圓山水神社狛犬

中央社 / 台北21日電

結合水資源教育與社區特色祭典的天母水道祭邁入20週年，今年將和日本神戶須磨學園連線，介紹草山水道系統，還以3D列印復刻出遺失的圓山水神社狛犬。

為積極推動保護地球水資源行動，天母地區自2003年起，每年會在3月22日「世界水資源日」前後，結合學校水資源教育及社區特色儀典辦理「天母水道祭」系列活動，近年由天母地區學校與草山文史聯盟合作規劃，邀集在地學校、協會、機關及團體共同參與，將水資源保育落實於環境教育中。

北市副市長蔡炳坤今天到會場共襄盛舉，最吸睛的是各校學生設計的公仔及草山生態文史聯盟以3D列印，復刻出遺失的圓山水神社狛犬。

草山生態文史聯盟指出，2017年遭竊的圓山水道公狛犬，幸運地被民眾以3D模型記錄，今年草盟透過3D列印復刻出縮小版狛犬，未來將交由每年主辦的學校輪流移交，和水道頭及祈雨小童，共同守護水道、社區及學校的永續安全。

草盟成員王慧珠表示，草山水道於1932年落成，為台北市第二水源，至今仍供應天母地區用水。草山水道系統自竹仔湖綿延至劍潭，長達十數公里，2004年公告為台北市市定古蹟，是台灣系統性古蹟的先例。

蘭雅國中老師邱明成說明，為了在學校進行水道環境教育，今年先帶領北區各高、國中小老師去水道踏查。之後更會和日本神戶須磨學園展開交流，越洋連線將草山水道系統介紹給日本的師生。

「2022年第20屆天母水道祭祈福儀式」將於29日上午熱鬧展開，北市教育局將帶領天母地區學校和民間團體代表，一起在三玉宮進行祈福儀式。

除了30日與日本神戶須磨學園連線，31日還有水道導覽，由蘭雅國中綠色行動社以及天母國中水道少年社設點佈站，解說天母古道的人文歷史與自然生態；草山聯盟製作了中、英、日文3種語言的水道介紹展覽板，供各校進行水資源教育教材。

此外，台北自來水事業處則會在31日上午9時至12時開放有「藍寶石泉」之稱的陽明湧泉，供師生參觀取水。

水資源 日本 北市

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