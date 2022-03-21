原物料飛漲 北市老公寓電梯補助提高至250萬元

因應台北市超高齡化，加上營造業因疫情成本大幅增加，北市府為改善居住在老公寓的銀髮族及行動不便者，將增設電梯補助上限從原先的220萬提高至250萬，減輕民眾負擔，即日起生效，另也簡化申請補助文件。北市更新處表示，目前已受理26件申請、完工5件，盼能幫助更多需增設電梯民眾，提升居住品質。

根據統計，北市自2020年起至迄今，受理電梯補助申請共有26件，完工5件，其中申請案中有2件不符規定撤案、2件審查中、17件正在施工中。

更新處表示，為讓住在老公寓的長者，能更安全便利的上下樓，市府原先增設電梯補助上限220萬，但近年受到新冠肺炎疫情影響，以及營造業缺工、缺料，成本大幅增加，雖有政府補助，但民眾仍大感吃不消。

為減輕民眾增設電梯費用的負擔，今年修法後每座電梯補助金額上限從220萬元，提高至250萬元，即日起生效，同時簡化申請補助文件，簡政便民，盼能幫助到更多需要增設電梯的民眾。

另北市為推廣都市更新整建維護政策，也提供建物外牆拉皮、結構補強補助，2018年推出後，迄今已有6件申請案、撤案或駁回有2件、完工結案4件。更新處表示，建物拉皮需要立面的整齊，民眾多有顧慮，加上增設電梯需求為大宗，所以申請數量會比電梯補助較少。