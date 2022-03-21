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東北角民防義警訓練 市警局長黃宗仁肯定民力助警執勤
新北市瑞芳警分局今天舉辦民防、義警常年暨幹部訓練，希望透過協勤人員串聯不同世代網路族群，擴大雲端社區警政宣導影響力。新北市警局長黃宗仁出席訓練活動，慰勉民防、義警弟兄無私付出，配合警方發揮強韌團隊戰力，完成各項任務。
瑞芳分局指出，因為有民防、義警、義交、志工和守望相助隊「五力」協勤，讓有限的警力化為無限戰力，分局因此定期舉辦訓練活動，提升協勤人員執勤技巧與法令知識。
瑞芳分局長謝龍富說，瑞芳分局轄區遼闊，因為警力有限，更有賴在地居民踴躍加入「五力」團隊，共同守護在地治安與交通，透過警民合作，營造更棒更宜居的城市榮景。
黃宗仁出席活動時表示，2021年遠見雜誌、今周刊、經濟及內政部警政署等4項治安民調，新北市都是6都第1名。警政署「國家警光獎」，新北市也獲頒預防犯罪類、偵查犯罪類、改善交通類及綜合規劃類等團體組第1名殊榮，能有如此亮眼成績，民防、義警、義交、志工、守望相助隊兄弟姐妹協助功不可沒。
黃宗仁說，疫情期間網路經濟行為攀升，也造成詐騙案件增加。新北市警方打擊詐騙犯罪決心絕對不容挑釁，未來會持續追查詐騙集團，守護民眾生命財產安全。
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