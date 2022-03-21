讓新北有幸福、光榮感 侯友宜：不能只有大型建設

據統計至去年2月底，新北5245家的民間團體，7成會員為女性，男性僅佔3成，然而決策階層的理監事，女性僅佔4成不到。新北為翻轉刻板印象，發表5部團體女性負責人的紀錄片，新北市長侯友宜也說，翻轉新北市成為有光榮、幸福感的城市，不只有大型建設，也要藉由溫度，創造在地安樂生活。

侯友宜今日出席「我們都是女Leader」紀錄片發布記者會，與紀錄片主角同台。侯致詞說，自己來新北市第12年，跟每一位都很熟，並提到新北翻轉成為有光榮、幸福感的城市，「不只有大型建設，最主要藉由溫度，讓新北有歸屬幸福感」，創造在地安樂生活。

侯友宜認為，新北跟其他縣市不一樣的是，參與活動人數非常活躍，舉例來說新北志工有17萬人，男性差不多到三成，其他幾乎都是女性。侯也提及自己在職場硬邦邦，有女性調適男性較剛性的特質，能夠讓組織產生軟性的質變。

社會局長張錦麗表示，新北市民間團體截止至去年2月底，已有多達5245家，其中7成會員為女性，男性僅佔3成，但負責決策的理監事，在過去女性佔不到3成。經過5年來推動「性平1/3翻轉行動」方案，迄今已有925個團體響應，主動修訂組織章程，保障女性1/3理監事，現在女性比例已接近4成。

社會局委託曾獲金鐘獎項的李國豪導演，製作拍攝5部女性理事長的紀錄片，包括「草根物語黃阿員」、「求新求變曾美絹」、「每個社區都該有位邱秀蘭」、「志工閨蜜張照惠」、「傳承蔡稼臻(LI SIN)」等，在發表會中邀請150個性平績優團體共同見證5位感人的生命故事。

李國豪說，在拍攝過程中，看到黃阿員大姊在電腦周邊上貼了密密麻麻的字條，原來她從完全不懂電腦，但現在會用電腦為社區和協會申請許多方案和補助；看到邱秀蘭帶著一群高齡長輩溯溪、攀岩圓夢，甚至成立爺奶熊寶貝，幫忙喘息照顧老少；也看到曾美娟所經營的旅館，在疫情期間，備極辛苦經營，但卻轉為防疫旅館，為防疫做出重大貢獻。

曾任市民代表、里長，現任永和民權社區理事長的邱秀蘭說，她願意用「餘命」來幫爺奶長輩圓夢，為了因應超高齡社會，她甚至到荷蘭考察學習。從旅館櫃檯人員一路當到馥華商旅集團總經理，甚至擔任新北市旅館商業同業公會理事長的曾美絹則表示，她在家中排行老么，從小養成獨立個性，結婚後因先生身體不好，自己就扛下重擔。在疫情期間，看到醫護人員非常辛勞，因此與董事長決定每天撥出20間客房，供醫護人員休息。