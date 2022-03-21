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小食蟻獸「妞虎」近距離見客 遊客驚嘆舌頭長達40公分

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「妞虎」會穿戴著胸背帶，目的是讓「妞虎」知道保育員在身邊比較不容易緊張。圖／動物園提供
「妞虎」會穿戴著胸背帶，目的是讓「妞虎」知道保育員在身邊比較不容易緊張。圖／動物園提供

台北市立動物園所推出的「動物保母講古」早已深獲遊客好評，介紹的物種也會推陳出新，最近新出爐物種就是熱帶雨林區的小食蟻獸，將在3至4月每周的星期四11:00－11:15，在熱帶雨林區與大家見面。動物園表示，屆時保育員將帶著動物大使小食蟻獸「妞虎」及樹木棲架來到現場，民眾就有機會近距離的觀察小食蟻獸身上的特徵，以及進食方式。

動物園表示，小食蟻獸擁有良好的嗅覺，讓牠們在自然環境中，能找到樹棲型的白蟻或螞蟻作為主食，但每次進食的時間並不長，以避免被白蟻或螞蟻咬，由於這種覓食行為所獲取的食物熱量並不高，因此小食蟻獸除了覓食和活動時間之外，很少活動。

動物園表示，在考量小食蟻獸的福祉和生活習性後，特別讓小食蟻獸能夠自由進出戶外活動場和後場欄舍，但夜行性的小食蟻獸常選擇在隱密位置休息，並不容易被觀察到，所以園方決定規劃新型「動物保母講古」項目，由保育員帶著小食蟻獸，直接與大家見面。

動物園表示，小食蟻獸的「動物保母講古」在熱帶雨林區翡翠森林裝置藝術旁進行，屆時保育員將帶著動物大使小食蟻獸「妞虎」及樹木棲架來到現場，棲架上放置許多食物，讓「妞虎」在解說的同時，能待在棲架上專心進食。此時民眾就有機會近距離的觀察小食蟻獸身上的特徵，包含在餵食管裡快速伸縮的細長舌頭，舌頭可長達40公分、為了挖開蟻巢而演化出堅硬的指爪，以及攀爬時能捲曲抓握樹枝的尾巴等。

動物園表示，小食蟻獸「妞虎」會穿戴著非常明顯的胸背帶，是國外許多動物園進行「動物保母講古」時，幫動物準備的穿著，目的是讓「妞虎」知道保育員在身邊比較不容易緊張，當突發狀況發生時，也能發揮保護遊客與動物的重要功能。並提醒民眾，參與「動物保母講古」時請勿喧嘩，拍照也記得關閉閃光燈，讓動物及遊客都有一個安全的空間，能夠近距離觀察和認識野生動物。

民眾能近距離的觀察小食蟻獸身上的特徵，包含在餵食管裡快速伸縮的細長舌頭。圖／動物園提供
民眾能近距離的觀察小食蟻獸身上的特徵，包含在餵食管裡快速伸縮的細長舌頭。圖／動物園提供

動物園 保母 裝置藝術

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