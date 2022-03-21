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感恩南山觀音寺長期投入公益 侯友宜贈匾「慈航普度」
今日農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，中和南山觀音特別舉辦祈福及祝賀活動，不少地方民代都到場，新北市長侯友宜出席並贈匾「慈航普度」，感謝廟方在長期投入公益；南山觀音寺主委呂錦素表示，廟方捐助許多貧病弱勢等相關單位，盼讓世人感受觀世音菩薩的關懷。
侯友宜今上午前往南山觀音寺參拜祈福，不少藍綠民代及地方里長也都到場參與，一同向觀世音菩薩祈佑市民闔家平安。參拜後，侯友宜也贈匾「慈航普度」，感謝南山觀音寺長期投入公益造福地方。
侯友宜指出，觀世音菩薩為佛教中知名度最高的大菩薩，悲心大願，深受民眾愛戴。南山觀音寺秉持觀世音菩薩悲願，長年推動公益慈善回饋社會，捐贈現金及物資予弱勢族群，並在疫情時響應新北的防疫工作，捐贈10萬元防疫基金、快速檢測試劑1000劑及防疫物資等，感謝南山觀音寺的善行義舉。
呂錦素說明，為宏揚觀音菩薩大悲願力，積極推動公益慈善，捐助台東天主教聖母醫院貧病醫療基金、財團法人至善社會福利基金會台灣都市原住民照顧計畫、家扶基金會、技嘉教育基金會突遭變故學生助學金，及捐贈物資予財團法人育成、忠義、華山、人安、勵馨、伊甸等基金會，讓世人感受觀世音菩薩聞聲救苦的關懷。
民政局長柯慶忠指出，南山觀音寺是中和地區最大的觀音寺，香火鼎盛，還特別設置博愛電梯，方便長者及行動不便的信徒使用，一旁還有登山步道，也是民眾常常運動的大後山，美麗景緻可遠眺大台北盆地，常吸引不少民眾前來。
柯慶忠表示，「家家彌勒佛、戶戶觀世音」，觀音佛祖信仰在台灣相當普遍，既是家裡「佛祖漆」的主神，也是玻璃神畫「家堂五神」之首，觀音佛祖節日有三，分別為農曆2月19日的佛誕、6月19日的得道紀念日及9月19日的出家紀念日，民眾可準備鮮花素果就近參拜，祈求闔家平安、萬事吉昌。
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