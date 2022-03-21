感恩南山觀音寺長期投入公益 侯友宜贈匾「慈航普度」

今日農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，中和南山觀音特別舉辦祈福及祝賀活動，不少地方民代都到場，新北市長侯友宜出席並贈匾「慈航普度」，感謝廟方在長期投入公益；南山觀音寺主委呂錦素表示，廟方捐助許多貧病弱勢等相關單位，盼讓世人感受觀世音菩薩的關懷。

侯友宜今上午前往南山觀音寺參拜祈福，不少藍綠民代及地方里長也都到場參與，一同向觀世音菩薩祈佑市民闔家平安。參拜後，侯友宜也贈匾「慈航普度」，感謝南山觀音寺長期投入公益造福地方。

侯友宜指出，觀世音菩薩為佛教中知名度最高的大菩薩，悲心大願，深受民眾愛戴。南山觀音寺秉持觀世音菩薩悲願，長年推動公益慈善回饋社會，捐贈現金及物資予弱勢族群，並在疫情時響應新北的防疫工作，捐贈10萬元防疫基金、快速檢測試劑1000劑及防疫物資等，感謝南山觀音寺的善行義舉。

呂錦素說明，為宏揚觀音菩薩大悲願力，積極推動公益慈善，捐助台東天主教聖母醫院貧病醫療基金、財團法人至善社會福利基金會台灣都市原住民照顧計畫、家扶基金會、技嘉教育基金會突遭變故學生助學金，及捐贈物資予財團法人育成、忠義、華山、人安、勵馨、伊甸等基金會，讓世人感受觀世音菩薩聞聲救苦的關懷。

民政局長柯慶忠指出，南山觀音寺是中和地區最大的觀音寺，香火鼎盛，還特別設置博愛電梯，方便長者及行動不便的信徒使用，一旁還有登山步道，也是民眾常常運動的大後山，美麗景緻可遠眺大台北盆地，常吸引不少民眾前來。