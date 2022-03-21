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新北五股、八里地區清明期間將實施交通管制

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
八里地區清明掃墓期間將實施交通管制。圖／警方提供
八里地區清明掃墓期間將實施交通管制。圖／警方提供

新北市蘆洲警分局因應清明掃墓需求，配合五股區、八里區公所規劃交通管制措施，將從本月26、27日及4月2、3、4、5日的上午8時至下午4時實施，呼籲民眾盡量搭乘免費接駁專車，可免塞車之苦。

由於觀音山的墓葬園區與納骨塔眾多，每年清明期間都很容易造成五股區孝義路、成泰路與八里區龍米路沿線壅塞難行，今年將加開「免費接駁專車」，行駛路線包括五股區成泰路、孝義路、天乙路公墓區沿線，以及八里區的渡船頭公有停車場至慈恩納骨塔。

乘車地點包括蘆洲區公所前、五股區成泰路與孝義路口籃球場旁、八里區公所前方公車站及渡船頭街口前公車站。

此外，警方將在五股區孝義路周邊實施車輛「單行道管制、車道分流」等措施；包括國道一號五股交流道、台64線、台61線也將視交通狀況採取嚴格匝道儀控管制；五股交流道將在4月2日清晨6時至中午12時實施高乘載管制。

相關易壅塞道路及替代路線，請駕駛人留意路旁指示標誌並配合員警、義交指揮疏導。

五股地區清明掃墓期間將實施交通管制。圖／警方提供
五股地區清明掃墓期間將實施交通管制。圖／警方提供

八里 公車

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