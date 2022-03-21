新泰塭仔圳市地重劃 終結鐵皮屋亂象

新北市新泰塭仔圳市地重劃案延宕40多年，直至現任市長侯友宜上任後終於有所進展，市府展現魄力拆除近六千間鐵皮工廠，啟動四百公頃重劃案，這也是「北台灣」最大規模的市地重劃案，全案預計2026年完工，市府期盼搭配新板特區、新莊副都心等打造一塊「新北之星」。

政府辦理市地重劃時，須事先規畫實際輪廓與空間位置，分配好土地的大小、位置、形狀以及分配道路、公共設施位置等，將低效、破碎的地塊切割成方正的土地，並建設基礎設施，最後再分配土地還給民眾，通常地點都會是在居民原有土地附近，比例約55%，其餘45%歸市府所有，政府會在這些地方設置公益空間、公園綠地、公共建設等。

政大地政系主任孫振義解釋，都市隨著時間發展，可能出現飽和狀態，產業便會向外擴張，這時就可能出現商業、工業生產者在農用土地上使用的情形，也就是說規畫狀況追不上真實使用狀態，政府必須適時執行市地重劃，滿足社會真實的需求。

塭仔圳原本是淡水河洪水平原管制區，農田數量多，但隨著時代演變，台北市成為商業中心，工廠慢慢轉移到塭仔圳，形成聚落，但這些土地原本都是農田用地，絕大多數皆沒有合法申請。

塭仔圳許多工廠沒有按照地籍興建，連道路都是土地所有權人留下，道路凌亂，治安、環保也成大問題，許多人更笑稱「新北的農田都在種工廠。」

孫振義認為，塭仔圳本來在都市邊陲，但隨著都市發展，這塊土地變成精華區塊，東有新莊副都心、中有輔大、北有機場捷運線，還有新莊最熱鬧的中正路，這塊土地已不符合農業、工廠使用需求，所以有其重劃必要，重新尋找土地定位，賦予土地全新角色，來符合新北市整體城市發展與規畫。

新北市地政局指出，新泰塭仔圳重劃區近400公頃，分為兩區，第一區在新莊中正路以北，約280公頃，第二區在中正路以南，約120公頃，其中住宅用地比例為57.9%、商業用地11.3%、公園綠地比例達10.4%，其他用地約占20.4%。由於規模過大，市府擔憂對周邊交通、居住環境造成衝擊，所以分成兩階段施工。

地政局指出，市府目前已經在施作圍籬、排水設施，進度都超前原有規畫，未來還會與台電配合，將高壓電塔全部地下化，一步一步完成基礎建設。

新北市地政局長康秋桂表示，新泰塭仔圳規畫完整，會將商業區規畫在捷運、新北大道附近，其餘地方就以住宅為主，還會設置四個國中、四個國小，並在輔大醫院旁邊再規畫一處醫療用地，滿足未來大量進駐的人口需求。

康秋桂指出，塭仔圳空間大，易規劃，重劃後每塊土地都是方方正正，道路也會退縮，生活環境可比擬新北林口、三峽北大特區，且塭仔圳還有地理位置優勢，交通四通八達，周邊有國道一號、台一線、兩條捷運及規畫中的一條輕軌，通常重劃案只要地點良好、交通方便，區域發展便會自然成形。

康秋桂表示，新泰塭仔圳開發完成後，將終結鐵皮屋亂象，風貌大幅改變，可與已開發的新板特區、新莊副都心，三重興建第二行政中心，還有即將開發的蘆南、蘆北重劃區完整結合，商業與住宅互相帶動發展，打造一塊「新北之心」。新北未來將不再是台北市的衛星城市，而會是一座有能力自給自足的全新大都會。

塭仔圳重劃案啟動 專家看好後勢發展

新泰塭仔圳重劃案啟動，連帶影響周邊發展，目前塭仔圳已有自辦區先行推案，價格上看四字頭。專家認為，現在已經有許多大型建商插旗布局，看好後市，不過近400公頃的重劃區勢必會有大量推案，至於價格能否上看五字頭，須視整體房市發展。

新泰塭仔圳重劃案已於去年底正式啟動，預計2026年完工，由於土地是塊狀，加上有政府規畫，建商、民眾皆對完工後的塭仔圳整體環境相當有信心。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這塊土地相當特別，以前上、下莊的中間就是塭仔圳，全部都是鐵皮屋，造成斷層，現在重劃後，將把整個新莊區串聯起來。

曾敬德指出，政府的重劃區通常都規畫的不錯，加上台北市土地已經飽和，預計塭仔圳成屋興建後，會有許多民眾到此看屋。

曾敬德提醒，不過民眾還是要注意，塭仔圳約四百公頃，推案量會相當龐大，若房市好，價格自然會慢慢上推，若屆時房市狀況差，恐會賣得較辛苦。另外，塭仔圳面積大，不同區塊的價格會有一定程度的落差，靠近捷運站的價格會較高，若是比較偏遠，民眾就需要注意是否買得過高。

屋比總監陳傑鳴表示，目前塭仔圳自辦重劃區已有許多建商搶先插旗，包括華固、潤泰新、新潤、海悅、寶佳、茂德等大型建商，目前每坪平均行情接近40萬元，旁邊的副都心則是在50萬元至60萬元之間，所以塭仔圳推案後，可以吸引預算沒有那麼高的購屋族。

陳傑鳴指出，台北市人口外移嚴重，許多人甚至買到桃園去，塭仔圳重劃案完成後，相信可以吸引到許多首購族，當人潮進駐後，也會帶動商業活動，有機會影響新莊整體成長，並以新板特區作為樣板來發展。

陳傑鳴補充，塭仔圳的住宅區比例高，要等人口進駐需要一些時間，不過整體來說還是相當看好後勢發展。

五泰輕軌行經塭仔圳 未來將銜接機場捷運A5a站

新泰塭仔圳帶動開發，區域內的五泰輕軌也備受矚目。五泰輕軌路線串連新北市蘆洲、五股、泰山3個行政區，今年2月獲得國家發展委員會審議通過，新北捷運局力拚2024年動工、2030年完工。捷運局長李政安表示，預期2030年時，新北市轄內捷運路線139公里及121座車站，每10萬市民享有3座車站，可比擬東京、首爾、新加坡等國際級大城市。

五泰輕軌總經費227.79億元，由中央補助72.22億元及新北市府負擔155.57億元。路線全長11.61公里，分別於三蘆區設置有4站、五股區5站及泰山區4站等計14座車站與1座機廠，路線起於三重集賢路北側的F01站，可與環狀線北環段Y22站轉乘，F05站則可與中和新蘆線的蘆洲站轉乘，終點F14站設於新北大道五段，可與規劃中的機場捷運A5a站銜接。

捷運局說明，五泰輕軌路線行經蘆洲都市計畫、洲子洋重劃區、擴大五股都市計畫、楓江農業區及塭仔圳重劃區等重要開發區，預估目標年人口將達到44萬人，透過規劃良好大眾運輸系統，可降低開發衍生的交通負荷與衝擊，預期可帶動沿線人口引進及產業發展。

另外，李政安表示，新北推動捷運3環6線，近3年成果包含2020年新北環狀線、淡海輕軌第一期相繼營運通車，加上今年底將完工通車安坑輕軌，4年內3線通車，預估4年將可達到5,100萬旅客累積運量搭乘。2022年達成新北市捷運路線26公里及26座車站，平均每10萬市民享有1.9座車站，捷運路網將可通達北北桃各個地方。

李政安表示，今年即將完工通車的安坑輕軌，截至2月底整體計畫進度已達87%，預計4月份15輛列車將全數運抵。安坑輕軌主體工程目前均已完成，目前正辦理車站裝修、軌道鋪設及機電系統安裝工作，年底待機電系統確認通過測試，並經交通部准予同意後即可通車，提供大眾搭乘。

閱報秘書／什麼是市地重劃

將一定範圍內的土地視為一個區塊，然後重新劃分地塊大小、位置、形狀以及分配道路、公共設施位置等。如此一來，就能夠減少破碎、低效利用的地塊，提升整體土地價值。