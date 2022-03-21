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金瓜石小礦工等你來體驗 黃金博物館兒童節推系列活動

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立黃金博物館在兒童節連假推出「小礦工植物研究社」活動，歡迎小朋友到園區觀察植物生態。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館在兒童節連假推出「小礦工植物研究社」活動，歡迎小朋友到園區觀察植物生態。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館迎接兒童節連假，推出「小礦工的休閒時光」兒童節系列活動，其中半日親子營隊「動茲動茲小礦工」，不僅讓小朋友化身小礦工，深入認識礦山文化，還有身體律動體驗，歡迎民眾報名，帶小朋友到黃金博物館歡度兒童節。

黃金博物館長謝文祥表示，希望透過動茲動茲小礦工營隊活動，讓小朋友經由導覽了解礦業歷史，並安排欣賞礦工畫家蔣瑞坑畫作，另在育化舞蹈團帶領下，從畫作的礦工動作來發想，進行放鬆律動體驗，運動後還可享用礦山特色點心。

動茲動茲小礦工營隊4月2日到5日連假登場，共辦理4梯次，親子2人1組，每梯次開放20組報名，費用每組300元，即日起開放線上報名，額滿截止。相關訊息可上官網或臉書查詢

黃金博物館表示，兒童節連假期間除了舉辦親子營隊，還有「小礦工植物研究社」及「小礦工有問必答」等免費活動。「小礦工植物研究社」活動讓民眾在遊客中心領取植物觀察筆記後，親子可在園區自主探索，認識金瓜石豐富植物生態。完成觀察筆記後，可到金屬工藝館兌換《小綠豆的綠色腳印》繪本，每日數量有限，喜歡植物的小礦工們千萬不要錯過。

「小礦工有問必答」活動是在共學館設提問箱，小朋友可填寫提問小卡，提出對博物館或礦山的問題，填完即可獲贈水金九明信片及恐龍貼紙。活動截止後，博物館將精選20個問題在臉書及IG回覆，並寄送「金礦山大財主」桌遊給獲選提問的小朋友。

新北市立黃金博物館在兒童節連假推出「小礦工的休閒時間」系列活動，包含主題營隊、礦山文化。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館在兒童節連假推出「小礦工的休閒時間」系列活動，包含主題營隊、礦山文化。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 親子 礦山

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