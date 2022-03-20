60位靈鷲山普仁小太陽受獎 動人生命故事打造善的循環

第12屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮今在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位品德優秀的國中、小學生。靈鷲山表示，每位「普仁小太陽」都不畏逆境寫下無數動人的生命故事篇章，期待能讓善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。

靈鷲山說明，普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上的孩子，評選過程嚴謹。全國普仁獎得主分為正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，今年分17區複選，共有1009位小朋友獲獎，再由各區推薦進入全國決選的有60位，都是逆境中力爭上游的最佳典範。

其中特別的是，高雄市美濃區龍肚國中王淳靜、黃淑美及林俊亨3位同班同學，不以生活重擔為苦，反而甘於承擔，非常勵志、感動人心，同時獲得全國普仁獎；校長黃翠蓮、導師郭家驊同感驕傲，特別到場分享孩子的得獎喜悅。新北市中正國中九年級學生吳亞芯，國小階段就幫忙老師照顧班上的特教生，國中後到媽媽服務的補習班幫學童檢查功課，兩度獲得全國普仁獎肯定，相當不容易。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師表示，大家都是很棒的孩子，擁有正向的energy，懂得用感恩的心回報父母恩，用正面、積極、樂觀的念頭面對生活困境。他以自身故事勉勵大家，自己一生都在推動愛地球、愛和平的事業，從人與人的和平，到人與自然的和平，以前被說是窮和尚的大夢，但深信善心生起的時候，就是世界改變的時候，只要有願力，集合大家的力量，就可以做到。

另外，為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年全台共有133所國中小學校獲獎；針對推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，在典禮上致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座，今年獲獎學校有6所。