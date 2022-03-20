攜手林立青公益洗地 侯友宜：多挽救一人比什麼都重要

新北青年局今於板橋435藝文特區舉辦公益洗地活動，市長侯友宜攜手「做工的人」作者林立青一同參與，盼透過活動讓街友、更生人、非行少年融入社會。侯友宜表示，感謝各界一起攜手，多幫助一個人回來，比什麼都重要。

侯友宜表示，感謝林立青與許多NGO青年一起參加洗地，希望藉此翻轉更生受保護人、街友及非行少年，他同時提到很喜歡林立青的書「做工的人」，因為裡面可以看到底層的故事，像自己之前當第一線當刑警，就接觸到很多底層民眾，因此希望能給這些民眾更多機會，讓他們知道社會沒有遺棄他們「能夠多幫助一個人回到職場，就能多挽救一個邊緣人，甚至是一個家庭」。

侯友宜提到，新北就業服務處有三大就業計畫為，包含「更生受保護人就業輔導計畫」、「促進街友就業實施計畫」及「高關懷及受保護處分少年就業輔導計畫」，過去三年共輔導1442人次就業。另外，市府也積極跨界合作，提高被關懷者的照顧，今年成立青年局，也盼能和NGO青年一起走進社會的不同角落。

青年局職涯發展科長李力行指出，今天活動一整天，主要是由更生人、街友及非行少年帶領一般青年洗地，讓他們知道自己也能帶領大家做事，重建自信心及融入社會，同時也做到環境整潔。

新北青年事務委員會主委吳宗憲表示，市府團隊希望可以和年輕人一起給社會帶來更多的貢獻，因此很樂意跨局處協調支持活動；青年局長錢念群表示，在場NGO創辦人都是青年，大都在不同位置，但都有同樣願景，希望服務社會、讓社會更好。

青年局補充，洗地公益活動由青年局規劃媒合、文化局提供場地，並獲得林立青、和泰汽車、城市浪人、浪人食堂、暗房裡的人、逆風劇團等各界的支持，這次大家共同合作洗地，並共進午餐與分享生命故事，希望能鼓勵更多青年主動關懷社會。

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影