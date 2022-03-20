蘆洲徐匯廣場設「愛心市集」 義責助弱勢

新北市議員李翁月娥與台灣環保協會近日開始在徐匯廣場辦理「關懷弱勢愛心市集」，未來每個月第3個禮拜六都會在徐匯廣場設攤，提供義賣場地，希望能協助改善生活。

徐匯廣場愛心市集是一個常態性的愛心市集，在每個月第3個禮拜六於徐匯廣場設攤，李翁月娥特別提供帳篷、攤位及場地，希望讓身心障礙人士、罕見疾病病友以及所有的弱勢朋友們能夠有個進行義賣、募捐的場地。

李翁月娥表示，期盼能藉由此次活動，達到拋磚引玉效果，透過常態性愛心市集的活動，讓大家能攜手幫助弱勢族群，共同關懷弱勢族群，為社會貢獻自己力量。

李翁月娥表示指出，「授人以魚不如授人以漁」，感謝新北市政府提供我們這麼棒的一個場地。這個市集不僅僅是全新北市，更是全台灣第一個常態性愛心市集，未來在每個月的第3個禮拜六都會在蘆洲徐匯廣場舉辦，歡迎各位市民朋友們踴躍參與，100元不嫌少，200元不嫌多，讓大家一起把愛傳出去。