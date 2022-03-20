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新北青年局公益洗地活動 侯友宜想起華燈初上場景

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影
新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感，因為那是他過去的工作場域，其中看到不少在底層辛苦工作的人，所以他也希望透過協助與正向鼓舞，讓弱勢能轉換舞台做自己。

侯友宜今出席青年局今在板橋435藝文特區舉辦的公益洗地活動，盼藉由活動翻轉更生受保護人、街友以及關懷的青少年。聯訪時他也回應道最近很熱門的華燈初上影集。

侯友宜表示，自己還沒看完整部影集，不過其中場景非常有感，因為那是他在民國77年的工作場域，當時幾乎每天都會在幾條通、林森北路等。他回憶，那一帶過去在晚上時出入比較複雜，是治安關心的重點，但也在那邊看盡許多在底層辛苦工作的夥伴，也在那個場域隨時給予協助及正向鼓舞的力量，讓他們在人生的轉換舞台過程當中可以做自己。

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感。記者李成蔭／攝影
新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感。記者李成蔭／攝影

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感。記者李成蔭／攝影
新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感。記者李成蔭／攝影

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影
新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜也親自參與。記者李成蔭／攝影

侯友宜 華燈初上

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