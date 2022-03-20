頂加蓋、外牆掛冷氣恐老屋危機 議員籲：市府應積極作為

台北市文山區再興社區昨天發生頂樓女兒牆倒塌事故，住戶已緊急撤離，台北市議員游淑慧質疑，除老屋結構難逆轉，若住戶繼續給老屋加重負擔，包括頂樓加蓋、加掛冷氣機等負重，政府應該要預防管理，呼籲台北市都更中心應更積極作為，針對危險老舊建築改建，可以主動介入評估，並直接擔任實施者角色，公私合力和住戶一起進行重改建。

游淑慧提到，去年她就一直質詢關於「頂樓違建」及「外牆附掛過多冷氣主機」問題，因為這都讓老舊建築負擔變重危險更大，但卻一直沒有得到北市建管處積極而正面檢討，建管處都以於法無據回應，放任不管。

以目前台北市屋齡超過50年建物多達11萬6992棟，超過70年的2065棟，游淑慧說，台北市老舊房屋已占北市三分之一，台北市的都更中心應該可以有更積極的作為和功能，針對危險老舊建築的改建，可以主動介入評估，並直接擔任實施者角色，公私合力和該棟住戶一起進行重改建。

游淑慧提到，建商考慮的是利潤， 政府考慮的是公益， 有利潤的案子，建商自然會介入，沒利潤的案子，但有安全問題， 都更中心就可以介入處理， 市政府不能只是袖手旁觀。

游說，北市府重點不是去喊要盤點體檢北市的老舊房屋建築安全，因為太多太多了，怎麼樣更快速度的汰舊換新，是下一任台北市長最重要的市政工作，因為越等越老，越老越危險，建築公安隨時會爆。