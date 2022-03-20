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為愛遠嫁來台學中文考執照 波蘭美女醫：超愛台灣

中央社 / 基隆20日電

基隆一間牙醫診所內有名身形高挑、有著深邃臉孔的牙醫師蔡依家（Iga），9年前為愛遠渡重洋從波蘭嫁到台灣，苦學中文考取執照，也愛上這片土地，感受到台灣人的友善，她說：「我超愛台灣」。

蔡依家在波茲南醫學大學念牙科系時，結識同校牙科系但不同班、來自台灣的男友，經過一段時日相處，覺得男友不僅聰明，又會潛水且喜愛旅行，逐漸心動，兩人相戀1年半畢業後，她在波蘭實習，男友則回台灣實習。

遠距離戀愛1年來，兩人每天透過Skype維繫感情，蔡依家說，在台灣實習真的很辛苦，男友難以請假，她在農曆過年和夏季2次從波蘭搭機來台探望對方，實習結束後，男友便到波蘭向她求婚。

婚後，兩人決定來台生活，蔡依家不想只當家庭主婦，決心要在台灣當牙醫，只會簡單幾句中文的她，先到文化大學學習中文半年，每天上課3小時，她覺得「說」中文不會太難，但相對「寫」可就難多了。

為了學好中文，蔡依家每天花好幾個小時練習寫字，之後先嘗試第1階段國考但沒過，半年後再考一次總算通過，之後到雙和醫院實習1年，再拚第2階段國考，終於取得牙醫執照。

已懷有身孕的蔡依家，即將迎接第2胎新生命的到來，她說，來台9年來感受到台灣人的友善和熱情，「看到外國人就很開心，還會跟我聊天，都不怕外國人」，更讚賞台灣人認真落實防疫，外出都戴上口罩，住在基隆這幾年也看到基隆逐漸進步，港口周遭越來越漂亮，「我很喜歡基隆」，但就是太常下雨了。

提到台灣健保，蔡依家說，雖然波蘭也有健保，但健保只能給付簡單的治療且使用的材料較差，例如，在波蘭填補蛀洞使用的銀粉是健保給付，但若要改用樹脂就要自費，基本費用至少新台幣1500元，但在台灣就不用額外付費，「台灣人真的很幸福」。

家鄉波蘭就是烏克蘭鄰國，談到俄羅斯侵略烏克蘭，蔡依家說，每次看到新聞都想哭，因為烏克蘭人民真的很可憐，她在波蘭的許多友人提供烏克蘭難民住宿和生活必需品，家人也捐贈物資，幫忙烏克蘭度過難關，許多人民因這場戰事身亡，還有無數人流離失所，「我覺得非常非常不OK」，期盼戰爭能趕快結束。

波蘭 烏克蘭 實習

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