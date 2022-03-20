新北智慧電動巴士第二階段5月招標 將增加站點及車輛

新北市府前年底在淡海新市鎮展開「自動巴士運轉計畫」，獲得93%試乘滿意度。不過民眾仍認為有改善空間，包括公車時速太慢、車站、車輛太少，導致效益不高，民代則要求車上一定要有司機，避免車禍事故發生。新北市交通局表示，目前已規畫在5月執行第二階段招標，預計再增加1輛巴士，將站點增城4站，並請廠商考量可否增加時速，另外智駕電巴在技術成熟前，一定都會配有司機做好「雙保險」。

新北市交通局的智慧電動巴士前年底正式上路，包括停靠站、轉彎、剎車都可以做到完全自動，不需要人為協助。由於首階段仍在測試期間，所以僅設置1輛巴士往返淡海輕軌崁頂站至美麗新廣場，單程600公尺，時速15公里。

第一期計畫完成里程數達1萬5462公里、載客數6768人，民眾滿意度92%，並完成技術建議手冊記載測試軟硬體內容與情境測試成果來供其他單位參考。在過程中測試了停靠站點、半徑迴轉、遇到障礙物緊急煞停（包括行人），在首階段測試中為零事故。

不過民眾認為，智慧電動巴士只能從崁頂站搭到美麗新廣場，站點太少，根本無法服務到大部分民眾，而且速度又相當慢，只有15公里，騎腳踏車可能都還比較快，認為政府都已經花了數千萬元，應該要增加巴士使用效率。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺指出，全案目前正在準備第二階段招標，他們將再增加1輛巴士、至少4站等來進行模擬測試，並在「安全優先條件」下，來考量可否增加時速，並測試2輛公車同時上路是否能順利運行，全案預計5月公開上網招標，最終目標是使智慧電動巴士能夠達到商業運轉收費的規模。

吳政諺說，他們是以公開態度邀請各家廠商來招標，廠商得標後須依淡海新市鎮的環境來做開發及調整，像最近推出電動巴士的鴻海若有興趣，也非常歡迎他們來招標。

新北市議員鄭宇恩則說，智慧電動巴士目前科技發展尚未完全成熟，第二階段測試將擴點至4站，範圍會越來越大，淡水用路人其實都會擔心是否與巴士發生車禍，後果恐不堪設想，希望政府還是派司機在車上監控。