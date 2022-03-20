快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

209艘漁船「藍海艦隊」年清千噸海廢 今8艘加入響應

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北2017年成立「新北市藍海艦隊」迄今已有209艘，由漁船自願性加入，光去年就清除約1000公噸的海洋廢棄物。圖／新北環保局提供
新北2017年成立「新北市藍海艦隊」迄今已有209艘，由漁船自願性加入，光去年就清除約1000公噸的海洋廢棄物。圖／新北環保局提供

據估計全球每年約有880萬公噸的垃圾流入海洋，為潔淨海洋，新北2017年成立「新北市藍海艦隊」迄今已有209艘，由漁船自願性加入，光去年就清除約1000公噸的海洋廢棄物；今日又有8艘加入，載民眾出航撈除海廢，加上淨灘活動，共清除84.55公斤海洋廢棄物。

新北環保局今日與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）及淡水區漁會等單位，於領袖海洋淡水遊艇碼頭及沙崙海水浴場舉辦淨海及淨灘活動。民眾也特別使用篩網與鏟子，將沙灘中細小的塑膠碎片篩出來，現場約250人參與，共清除84.55公斤海洋廢棄物。

活動現場也設置環境教育攤位，宣導資源循環、淨灘及海污等主題，強化資源回收及垃圾減量觀念，並推廣淨灘、海洋污染應變及源頭防治等知識。

由於新北轄內海岸線長達145公里，市府2017年號召淡水、金山、萬里、瑞芳及貢寮區等5個漁會，成立藍海艦隊，而收回來的垃圾回收至藍海資收站，經分類並秤重，累積點數可兌換不同尺寸的專用垃圾袋或衛生紙、洗衣精、洗手乳等商品。

環保局水質保護科科長顏佳慧表示，藍海艦隊迄今已有209艘，光去年就就清除約1000公噸的海洋廢棄物，加上今日又有8艘加入，越來越多船主響應加入；此外，也有714位潛海戰將自願加入，潛到海底清除垃圾。

淨灘活動現場設置環境教育攤位，宣導資源循環、淨灘及海污等主題。圖／新北環保局提供
淨灘活動現場設置環境教育攤位，宣導資源循環、淨灘及海污等主題。圖／新北環保局提供
新北環保局今日與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）及淡水區漁會等單位，於領袖海洋淡水遊艇碼頭及沙崙海水浴場舉辦淨海及淨灘活動。圖／新北環保局提供
新北環保局今日與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）及淡水區漁會等單位，於領袖海洋淡水遊艇碼頭及沙崙海水浴場舉辦淨海及淨灘活動。圖／新北環保局提供

廢棄物 淨灘

延伸閱讀

讓市民跟上網紅社群經濟 新北推免費創客及直播課程

PLG／楊敬敏23分、李愷諺致勝三分彈 新北國王二連勝

鼓勵原住民參與賽事 新北加碼獎金最高可拿8萬元

高分貝改裝車深夜呼嘯 新北環警聯合稽查施鐵腕

相關新聞

頂加蓋、外牆掛冷氣恐老屋危機 議員籲：市府應積極作為

台北市文山區再興社區昨天發生頂樓女兒牆倒塌事故，住戶已緊急撤離，台北市議員游淑慧質疑，除老屋結構難逆轉，若住戶繼續給老屋...

蘆洲徐匯廣場設「愛心市集」 義責助弱勢

新北市議員李翁月娥與台灣環保協會近日開始在徐匯廣場辦理「關懷弱勢愛心市集」，未來每個月第3個禮拜六都會在徐匯廣場設攤，提...

新北青年局公益洗地活動 侯友宜想起華燈初上場景

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感，因為那是...

新北智慧電動巴士第二階段5月招標 將增加站點及車輛

新北市府前年底在淡海新市鎮展開「自動巴士運轉計畫」，獲得93%試乘滿意度。不過民眾仍認為有改善空間，包括公車時速太慢、車...

209艘漁船「藍海艦隊」年清千噸海廢 今8艘加入響應

據估計全球每年約有880萬公噸的垃圾流入海洋，為潔淨海洋，新北2017年成立「新北市藍海艦隊」迄今已有209艘，由漁船自...

浮洲橋下橋動線第一階段改道 26日起改走新匝道

為配合台65線浮洲匝道工程，新北浮洲橋下橋市區道路正進行優化，第一階段改道將於3月26日起實施，往板城路車輛將改道至新設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。