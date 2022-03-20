209艘漁船「藍海艦隊」年清千噸海廢 今8艘加入響應

據估計全球每年約有880萬公噸的垃圾流入海洋，為潔淨海洋，新北2017年成立「新北市藍海艦隊」迄今已有209艘，由漁船自願性加入，光去年就清除約1000公噸的海洋廢棄物；今日又有8艘加入，載民眾出航撈除海廢，加上淨灘活動，共清除84.55公斤海洋廢棄物。

新北環保局今日與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社、台灣扶輪帆艇聯合會（IYFR）及淡水區漁會等單位，於領袖海洋淡水遊艇碼頭及沙崙海水浴場舉辦淨海及淨灘活動。民眾也特別使用篩網與鏟子，將沙灘中細小的塑膠碎片篩出來，現場約250人參與，共清除84.55公斤海洋廢棄物。

活動現場也設置環境教育攤位，宣導資源循環、淨灘及海污等主題，強化資源回收及垃圾減量觀念，並推廣淨灘、海洋污染應變及源頭防治等知識。

由於新北轄內海岸線長達145公里，市府2017年號召淡水、金山、萬里、瑞芳及貢寮區等5個漁會，成立藍海艦隊，而收回來的垃圾回收至藍海資收站，經分類並秤重，累積點數可兌換不同尺寸的專用垃圾袋或衛生紙、洗衣精、洗手乳等商品。