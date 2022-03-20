快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浮洲橋下橋動線第一階段改道 26日起改走新匝道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
浮洲橋下橋市區道路優化工程第一階段改道於3月26日起實施，未來環河路、浮洲橋往板城路等車流，將改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）；板城路右岸則由目前雙向車道調整為北向單行道。圖／新北工務局提供
浮洲橋下橋市區道路優化工程第一階段改道於3月26日起實施，未來環河路、浮洲橋往板城路等車流，將改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）；板城路右岸則由目前雙向車道調整為北向單行道。圖／新北工務局提供

為配合台65線浮洲匝道工程，新北浮洲橋下橋市區道路正進行優化，第一階段改道將於3月26日起實施，往板城路車輛將改道至新設匝道；另外板城路右岸也由目前雙向車道調整為北向單行道，請用路人依相關交維牌面、標線及標誌等設施引導。

新工處說明，浮洲橋下道路優化工程採兩階段調整交通改道動線，第一階段將於3月26日起實施，交通改道主要將土城、樹林及下浮洲橋往板城路車輛，導入板城路新設匝道，分別引導至新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）。

板城路右岸動線則配合調整為北向單行道，以利容納更多前往台65匝道及縣民大道的車流量，而華東街及遠東路口也會增加1線左轉「湳仔橋專用道」，舒緩交通壅塞情形。

新工處指出，改道實施後，華東街行車動線也將一併改變，從環河路往華東街車流，請配合改走板城路右岸；遠東路往華東街的用路人，則需改經湳仔橋至板城路左岸，再由番園橋通往板城路右岸向北轉往華東街。

新工處提醒，在第一階段正式改道前，將先分階段進行道路刨鋪、標線重繪作業，25日上午9時至下午6時將封閉「板城路右岸（亞東橋至華東街口）及番園橋」，請用路人改由板城路左岸銜接遠東路口通行。

25日下午7時至翌日上午6時封閉華東街（板城路迴轉道至遠東路路口），遠東路往華東街的用路人請改由板城路左岸繞行番園橋行駛，興新橋往華東街的用路人則請轉行南雅南路二段114巷行駛，屆時各路口將設置義交進行管制。

工務局長詹榮鋒表示，浮洲橋下道路優化工程目前正辦理第二階段「下浮洲橋迴轉道」截彎取直，可以讓板城路新設匝道通行更為順暢，預計今年7月完工，未來還會配合公路總局台65線浮洲匝道通車，板城路左岸行車動線亦將調整為「單行道」，改善板橋華東街車流交織過多的堵塞問題。

浮洲橋下橋市區道路優化工程第一階段改道於3月26日起實施，未來環河路、浮洲橋往板城路等車流，將改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）；板城路右岸則由目前雙向車道調整為北向單行道。圖／新北工務局提供
浮洲橋下橋市區道路優化工程第一階段改道於3月26日起實施，未來環河路、浮洲橋往板城路等車流，將改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）；板城路右岸則由目前雙向車道調整為北向單行道。圖／新北工務局提供
浮洲橋下橋市區道路優化工程第一階段改道於3月26日起實施，未來環河路、浮洲橋往板城路等車流，將改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）；板城路右岸則由目前雙向車道調整為北向單行道。圖／新北工務局提供
浮洲橋下橋市區道路優化工程第一階段改道於3月26日起實施，未來環河路、浮洲橋往板城路等車流，將改走板城路新設匝道銜接新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）；板城路右岸則由目前雙向車道調整為北向單行道。圖／新北工務局提供

新北 標誌

延伸閱讀

新竹兒藝節清明連假登場 太空主題遊具登陸左岸草原

台65浮州匝道明年6月完工 浮洲橋動線優化7月搶先完工

竹市左岸櫻花大道現粉紅花爆 歡迎228連假賞櫻

連續下雨20多天　北市道路出現上千個大小坑洞

相關新聞

頂加蓋、外牆掛冷氣恐老屋危機 議員籲：市府應積極作為

台北市文山區再興社區昨天發生頂樓女兒牆倒塌事故，住戶已緊急撤離，台北市議員游淑慧質疑，除老屋結構難逆轉，若住戶繼續給老屋...

蘆洲徐匯廣場設「愛心市集」 義責助弱勢

新北市議員李翁月娥與台灣環保協會近日開始在徐匯廣場辦理「關懷弱勢愛心市集」，未來每個月第3個禮拜六都會在徐匯廣場設攤，提...

新北青年局公益洗地活動 侯友宜想起華燈初上場景

新北青年局今辦理公益洗地活動，盼藉此翻轉更生受保護人及青少年等弱勢，市長侯友宜提到，自己看到華燈初上影集很有感，因為那是...

新北智慧電動巴士第二階段5月招標 將增加站點及車輛

新北市府前年底在淡海新市鎮展開「自動巴士運轉計畫」，獲得93%試乘滿意度。不過民眾仍認為有改善空間，包括公車時速太慢、車...

209艘漁船「藍海艦隊」年清千噸海廢 今8艘加入響應

據估計全球每年約有880萬公噸的垃圾流入海洋，為潔淨海洋，新北2017年成立「新北市藍海艦隊」迄今已有209艘，由漁船自...

浮洲橋下橋動線第一階段改道 26日起改走新匝道

為配合台65線浮洲匝道工程，新北浮洲橋下橋市區道路正進行優化，第一階段改道將於3月26日起實施，往板城路車輛將改道至新設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。