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浮洲橋下橋動線第一階段改道 26日起改走新匝道
為配合台65線浮洲匝道工程，新北浮洲橋下橋市區道路正進行優化，第一階段改道將於3月26日起實施，往板城路車輛將改道至新設匝道；另外板城路右岸也由目前雙向車道調整為北向單行道，請用路人依相關交維牌面、標線及標誌等設施引導。
新工處說明，浮洲橋下道路優化工程採兩階段調整交通改道動線，第一階段將於3月26日起實施，交通改道主要將土城、樹林及下浮洲橋往板城路車輛，導入板城路新設匝道，分別引導至新興橋、四川路及板城路右岸（靠華東街側）。
板城路右岸動線則配合調整為北向單行道，以利容納更多前往台65匝道及縣民大道的車流量，而華東街及遠東路口也會增加1線左轉「湳仔橋專用道」，舒緩交通壅塞情形。
新工處指出，改道實施後，華東街行車動線也將一併改變，從環河路往華東街車流，請配合改走板城路右岸；遠東路往華東街的用路人，則需改經湳仔橋至板城路左岸，再由番園橋通往板城路右岸向北轉往華東街。
新工處提醒，在第一階段正式改道前，將先分階段進行道路刨鋪、標線重繪作業，25日上午9時至下午6時將封閉「板城路右岸（亞東橋至華東街口）及番園橋」，請用路人改由板城路左岸銜接遠東路口通行。
25日下午7時至翌日上午6時封閉華東街（板城路迴轉道至遠東路路口），遠東路往華東街的用路人請改由板城路左岸繞行番園橋行駛，興新橋往華東街的用路人則請轉行南雅南路二段114巷行駛，屆時各路口將設置義交進行管制。
工務局長詹榮鋒表示，浮洲橋下道路優化工程目前正辦理第二階段「下浮洲橋迴轉道」截彎取直，可以讓板城路新設匝道通行更為順暢，預計今年7月完工，未來還會配合公路總局台65線浮洲匝道通車，板城路左岸行車動線亦將調整為「單行道」，改善板橋華東街車流交織過多的堵塞問題。
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