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四獸山打卡點遭塗白漆 北市府：恐涉毀損公物

中央社 / 台北20日電
台北市工務局在四獸山三角點各設置新的標誌柱供拍照、打卡，不過，有民眾近期上山時發現，才剛啟用的虎山三角點標誌柱卻被不明人士擅自漆成白色。（許小姐提供）中央社
台北市工務局在四獸山三角點各設置新的標誌柱供拍照、打卡，不過，有民眾近期上山時發現，才剛啟用的虎山三角點標誌柱卻被不明人士擅自漆成白色。（許小姐提供）中央社

北市工務局去年在四獸山三角點各設置新的標誌柱供拍照、打卡，近期卻遭不明人士擅自塗上白漆。市府表示，應是民眾求拍照清晰所為，但恐有毀損公物問題，將派員修復。

台北市四獸山由虎山、豹山、獅山及象山組成，為市民熱門健行路徑，原本4座山峰並沒有明顯標誌讓民眾可以拍照留念，市府在邀集里長溝通討論後，開始進行三角點營造工程，去年底陸續裝上新的標誌柱。

不過，有民眾近期上山時發現，才剛啟用的虎山三角點標誌柱卻被不明人士擅自漆成白色，相當可惜。

台北市工務局大地工程處道路步道科長蔡正發向中央社記者說明，標誌柱保留原木色、一體成形的設計理念是希望能貼近自然，不過啟用後一直有聽到民眾的聲音說這樣拍照會不清楚，推測被塗白漆就是為了拍照。

蔡正發指出，每個人對美的定義都不同，究竟要不要用白色強化標誌柱的文字有討論空間，但擅自上漆的行為可能會有毀損公物的問題，希望民眾透過正常管道表達意見。

蔡正發表示，近期將派員上山將標誌柱恢復原樣，同時詢問里長、民眾的相關意見，再決定要保留原樣還是更改字體顏色。

每個月都會爬四獸山的許小姐說，近期有感受到市府努力整頓山林步道，不僅標示完整、清楚，還有新的步道，讓假日健行人潮更多。不過，新的三角點標誌柱在拍照時無法照出名稱，真的挺可惜，還是希望字體能用成白色的。

爬過一次四獸山連走的莊先生說，他去的時候還沒有三角點標誌柱，若單純為了拍照的話，塗上白漆的確比較清楚，但知道設計理念是為了貼近自然後，就希望能保留原貌，不要擅自做更動，且爬山也是為了貼近自然，不應該抱著蒐集戰利品的心態。

標誌 四獸山 北市

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