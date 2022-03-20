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讓市民跟上網紅社群經濟 新北推免費創客及直播課程
為因應網紅社群經濟及推廣資訊科技，新北資訊中心在本季推出許多網路課程，其中包含「創客製造體驗」、「Podcast養成實務」及「網紅直播入門」等，讓有興趣的民眾成功打造自媒體品牌、成為各平台閃耀的新星。
資訊中心主任陳富添指出，疫情造就民眾生活習慣改變，線上消費及社群商務促使相關資通訊科技快速發展，因此市府在新一季的課程中，除讓民眾體驗3D列印科技的創意課程，更融入了自媒體製作相關專業應用。
資訊中心說，新一季課程以「創客製造體驗」、「Podcast養成實務」及「網紅直播入門」為主軸，「創客製造體驗」課程結合3D列印的技術，讓學員能動手創作個人化的商品設計；「Podcast養成實務」課程內教導學員從基礎設備操作到錄音軟體的操作，打造一條龍的專業課程學習；「網紅直播入門」課程則協助學員了解打造直播間所需的軟硬體專業知識。
資訊中心表示，新一季課程提供市民最符合科技趨勢的課程，希望吸引不同的年齡層來共襄盛舉，將數位科技的種籽廣布於市民生活中，歡迎有興趣的民眾至「新北數位樂學網（https://ezlearn.ntpc.gov.tw/college/5）」報名年度市民免費電腦課程，搶先卡位數位時代的必修課。
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