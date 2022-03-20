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重建危老建築好時機 5月11日前享容積獎勵6趴

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年5月11日前辦理危老重建可享容積獎勵6% ，是利多好機會。記者鄭惠仁／攝影
今年5月11日前辦理危老重建可享容積獎勵6% ，是利多好機會。記者鄭惠仁／攝影

台北市文山區發生社區住宅大樓女兒牆突然崩落事件，引起各界注意，台南市都發局、工務局今天表示，5年來協助危老建築重建，核定重建案件累積近200件，今年5月11日前辦理危老重建還可享容積獎勵6% ，有需求民眾應盡快提出。

工務局指出，不論是消防安全或建物本體安全，維護老舊大樓、善盡管理之責任，對民眾及公共安全至關重要。針對公寓大廈辦理主委培訓，目前已辦三場，每場有60 人參與。列管的15棟老舊複合大樓，不合格3棟，已歇業1棟 (日新戲院大樓)，安檢合格率8成。其中有13棟正在籌備管委會，市府並要求籌備會時列席旁聽。

另為解決住宅建物隱藏水泥剝落、鋼筋外露等安全問題，內政部自2017年起推行「危老重建條例」，市府也成立危老重建輔導團，協助民眾將危老建築重建，加速改善都市整體安全，5年來重建案件累積近200件。另今年5月11日前辦理危老重建還可享容積獎勵6%，是利多好機會。

都發局表示，老屋只要是在都市計畫範圍內，非經指定為具有保存價值的合法建築物，經過結構評估確認具有危險，在全體所有權人同意下，即可採危老重建管道申請重建，期間可享有結構評估補助、重建計畫補助、地價稅、房屋稅減免等優惠，房屋稅最多可減半12年，可趁此機會重建老屋，提升居住安全。

建築 老屋 台南

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