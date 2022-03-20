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台中市職業安全衛生攝影比賽徵稿 總獎金近10萬元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。圖／台中市勞工局提供
今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。圖／台中市勞工局提供

今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。比賽以「職業安全衛生就在你眼前」為主題，總獎金達9萬2000元，歡迎攝影高手將勞工朋友的工作環境以照片記錄，讓社會大眾了解落實職場安全防護的重要性。

勞工局長張大春上午指出，工作環境中的安全設施和衛生措施，關係著勞工的健康和生命安全，故確保工作環境的安全與衛生，是勞工朋友最基本的權益。此次職安攝影比賽以「預防職業傷病」為主體，經由勞動者視角，運用攝影記錄各行業勞工朋友的影像，提升民眾對職場安全衛生危害預防的認知，並傳達職場危害不可輕忽，以及預防職災刻不容緩的觀念。

勞工局說，徵件至8月31日止，將選出前5名及佳作5名，獎金分別為第1名2萬元、第2名1萬8500 元、第3名1萬6000元、第4名1萬2500元、第5名1萬元及佳作每名3000元，並頒發獎狀表揚。攝影比賽甄選出的10件優秀作品將刊登於勞工局及勞動檢查處網頁，並於安全衛生宣導活動陳列展出，讓民眾了解預防職業災害的重要性。

勞動檢查處表示，歡迎對職業安全衛生議題有興趣的攝影愛好者踴躍參加，比賽簡章可於台中市勞動檢查處網站(https://www.doli.taichung.gov.tw/)下載，若有比賽報名相關疑問歡迎聯絡勞檢處鄭先生，電話04-22289111分機36603。

今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。圖／台中市勞工局提供
今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。圖／台中市勞工局提供
今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。圖／台中市勞工局提供
今年度職業安全衛生攝影徵選比賽即日起徵稿，希望藉由充滿表達力的照片，鼓勵社會大眾關心職場安全衛生相關議題。圖／台中市勞工局提供

攝影比賽 職場

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