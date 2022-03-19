三峽中山公園生態教室 幫獨角仙寶寶鋪床

新北市三峽區中山公園兒童遊戲區的緩衝木屑，腐化後成為獨角仙孵化的溫床；區長周晉平今天表示，公所已暫時拉起封鎖線讓甲蟲寶寶可安心孵化蛻變，進而成為有意義的生態教室。

三峽區林姓民眾告訴中央社記者，三峽中山公園原本以木屑作為遊戲區緩衝材，後來，漸漸腐化變成適合甲蟲幼蟲生長的腐植土，吸引許多數量甲蟲在樹皮木屑區產卵。無論大人或小孩都很願意幫甲蟲順利長大，建議市府、區公所可將中山公園規劃為甲蟲生態公園。

三峽區長周晉平今天下午接受記者電訪表示，公園兒童遊戲區內，被民眾發現許多俗稱「雞母蟲」的乳白色甲蟲幼蟲，接獲市民反映後，已立即先封閉部分區域，並邀請市府農業局共同會勘。

周晉平說，農業局的保育專家評估，緩衝的木屑為天然材質，形成腐植質後，成為獨角仙、鍬形蟲、金龜子等昆蟲喜愛繁衍的地方，依照甲蟲習性這段期間為孵化期，建議不要驚擾讓甲蟲順利孵化。

周晉平說，區公所已拉起封鎖線，避免孩子靠近使昆蟲生態遭破壞，待甲蟲順利成長孵化成蟲後，今年7月再移到一旁規劃設立的甲蟲觀察區。

周晉平說，三峽國小附設幼兒園的老師也帶領孩童到當地生態教學，甚至繪畫寫生。三峽區公所計畫結合孩子的創意作品設置告示牌，讓甲蟲觀察區更富有教育意義。

市府農業局表示，三峽區鳶山周邊人文薈萃，自然環境物產豐饒，是認識自然生態、環境教育的好地方，周邊步道與公園有豐富的植物群落，各種蝶類、蜻蜓四處飛舞，許多甲蟲也現出蹤跡，生態池有許多挺水植物、浮萍潛伏著小型水生動物及昆蟲，需仔細觀察才能發現。