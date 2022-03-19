三峽辦綠茶季 校園設攤供民眾買茶
新北市三峽有許多特有產物，包括碧螺春茶、藍染及鶯歌陶瓷等元素，新北市農業局辦理為期一個月的「三峽綠茶季」，今、明連續2日在三峽台北大學舉辦綠茶野餐派對及碧綠市集，現場齊聚超過千人，悠閒野餐品茶逛市集。
今下午新北市長侯友宜出席「三峽綠茶季-峽午茶．野餐趣」開幕式，與台北大學校長李承嘉、北大高中校長施雅慧及三峽區農會理事長蘇俊龍攜手封茶祈福，象徵茶文化與在地特色產業結合及傳承，鼓勵台北大學師生繼續深耕三峽、推廣在地特色產業。
除野餐派對外，亦設有碧綠市集，在地茶農販售三峽特色好茶碧螺春及蜜香紅茶，亦販售美味茶點，如碧螺春磅蛋糕及瑪德蓮、蜜香可可布朗尼等，同時現場亦設有手作體驗及闖關遊戲。
新北市長侯友宜表示，綠茶季號召在地茶農、商家、學校及社團等共同規劃，產官學攜手促成三峽特色產業串連，讓社區居民認識地方產業，感受三峽濃厚人文藝術氣息，而學生也走出校園踏入茶園，看到在地特色、獨特魅力及工作機會，產生留鄉甚至移居契機。
新北市農業局長李玟表示，近年來致力於推動青年相關政策，從「就業」與「教育」兩個層面來營造青年願意從農的就業環境，秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，與在地團隊合作發展事業及產業，同時引進學術力，推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，達到農業創生的目標。今、明兩日在台北大學設有碧綠市集，歡迎民眾週末來野餐買好茶。
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