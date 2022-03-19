聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／侯市長被攔轎 調度站設國小旁引家長反彈
位在新北市三峽區的北大國小，近期周邊開出一條新路國成街成為學生通學路段，由於台北客運將在國成街旁設置公車調度站，家長擔心公車進出為及學生安全，下午趁新北市長侯友宜至台北大學參加活動時，攔下侯友宜陳情。
家長陳情表示，大型車輛頻繁出入衍生噪音及空汙問題、住宅區不得有礙居住寧靜及安全、國成街路幅不達10米，嚴重威脅北大學童安全，調度場出入口不符不得設至交叉路口10公尺內規定，認為調度場應設在非人口稠密區，要求新北市府駁回調度場申請案。
台北客運總經理李建文表示，北大特區人口不斷增加，民眾需要路線也不斷增加，因現有學成路場站租約即將到期，以及未來引進電動公車，因此需要更多空間做停車場站，因此選擇國成街地點，並依法向新北市交通局提出申請。
李建文表示，台北客運願意聆聽居民聲音並與社區互動，將考量環保與安全兼顧，希望居民享受便利交通同時，也能給予台北客運支持，共創三峽榮景。
新北市交通局表示，北大特區目前場站共設11條路線，服務地區包括三峽、台北及鶯歌，因原有場站不續租因此必須尋找新場地。交通局接獲民眾陳情，認為國成街為通學巷可能危及學生安危，將再與民眾召開說明會，與居民討論尋找改善方式。
有北大居民認為，無論自身或家人，或多或少都享受過台北客運乾淨、舒適的搭乘感受，若調度站被趕走因此提供路線減少，也將非常不方便。認為調度站面積大尋找不易，家長擔憂也能感同身受，多雙向協調相信能獲得雙方都能接受方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言