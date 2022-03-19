廁所施工不慎 光華數位新天地營業時淹水

號稱台北秋葉原的光華數位新天地，上午開始營業前，二樓地板淹水，部分商家措手不及，原定11點開門營業，現場亂成一團，營業前還無法排除積水。北市市場處表示，中午已經恢復正常，積水原因是廁所施工不慎造成，將督促包商修復並賠償。

台北市議員陳建銘指出，由北市市場處管理的光華數位新天地，位於北市八德路電子資訊專區，每逢假日人潮眾多，其中光華數位新天地商場與三創更是其中的指標建築，號稱台北秋葉，他在上午接到民眾陳情，光華數位新天地今早9時24分，二樓開始淹水，接近中午時仍未排除。