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廁所施工不慎 光華數位新天地營業時淹水
號稱台北秋葉原的光華數位新天地，上午開始營業前，二樓地板淹水，部分商家措手不及，原定11點開門營業，現場亂成一團，營業前還無法排除積水。北市市場處表示，中午已經恢復正常，積水原因是廁所施工不慎造成，將督促包商修復並賠償。
台北市議員陳建銘指出，由北市市場處管理的光華數位新天地，位於北市八德路電子資訊專區，每逢假日人潮眾多，其中光華數位新天地商場與三創更是其中的指標建築，號稱台北秋葉，他在上午接到民眾陳情，光華數位新天地今早9時24分，二樓開始淹水，接近中午時仍未排除。
因淹水發生突然，部分商家無法營業，只好忙著用畚箕清理積水，原定11點開門營業，卻亂成一團。對此，北市市場處表示，因光華新天地廁所施工，包商施工不慎造成積水，目前已止水並正常營業，市場處會督促包商進行後續修復以及賠償事宜。
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