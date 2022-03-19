宋雨蓁退黨批藍不關心原民業務 侯緩頰：大家都很關心

新北國民黨平地原住民議員宋雨蓁，日前宣布退黨參選，認為黨內並未重視原住民事務。新北市長侯友宜表示，所有議員對原住民族的事務都非常關心，大家好好的幫他們，一起努力。

宋雨蓁日前開記者會表示，原民對國民黨來說只是小眾，黨中央還來不及處理到原民問題，導致雙方沒有共識，差距越來越大，那就彼此祝福，在其他位置繼續為族人努力。

侯友宜表示，不管是原住民族的議員，還是其他的議員，對原住民族的事務都是非常關心，大家努力攜手，共同面對原住民的問題，大家好好的幫他們，凝聚所有的共識跟力量，一起往前走，不管任何人，他們都是為原住民好的，大家一起努力。