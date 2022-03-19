宋雨蓁退黨批藍不關心原民業務 侯緩頰：大家都很關心
新北國民黨平地原住民議員宋雨蓁，日前宣布退黨參選，認為黨內並未重視原住民事務。新北市長侯友宜表示，所有議員對原住民族的事務都非常關心，大家好好的幫他們，一起努力。
宋雨蓁日前開記者會表示，原民對國民黨來說只是小眾，黨中央還來不及處理到原民問題，導致雙方沒有共識，差距越來越大，那就彼此祝福，在其他位置繼續為族人努力。
侯友宜表示，不管是原住民族的議員，還是其他的議員，對原住民族的事務都是非常關心，大家努力攜手，共同面對原住民的問題，大家好好的幫他們，凝聚所有的共識跟力量，一起往前走，不管任何人，他們都是為原住民好的，大家一起努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言