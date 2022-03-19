快訊

3月22日起 南韓航班「落地陽性」後送醫院或集檢所

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

宋雨蓁退黨批藍不關心原民業務 侯緩頰：大家都很關心

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，所有議員對原住民族的事務都非常關心，大家好好的幫他們，一起努力。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，所有議員對原住民族的事務都非常關心，大家好好的幫他們，一起努力。記者江婉儀／攝影

新北國民黨平地原住民議員宋雨蓁，日前宣布退黨參選，認為黨內並未重視原住民事務。新北市長侯友宜表示，所有議員對原住民族的事務都非常關心，大家好好的幫他們，一起努力。

宋雨蓁日前開記者會表示，原民對國民黨來說只是小眾，黨中央還來不及處理到原民問題，導致雙方沒有共識，差距越來越大，那就彼此祝福，在其他位置繼續為族人努力。

侯友宜表示，不管是原住民族的議員，還是其他的議員，對原住民族的事務都是非常關心，大家努力攜手，共同面對原住民的問題，大家好好的幫他們，凝聚所有的共識跟力量，一起往前走，不管任何人，他們都是為原住民好的，大家一起努力。

2022大選

延伸閱讀

中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音

汐止區農會休閒中心啟用 侯友宜：長輩樂活親子插秧

藍白合？侯友宜：不要再問誰配誰未來都會是「雙北配」

最新民調侯友宜獲6成支持度 領先綠對手至少3成

相關新聞

宋雨蓁退黨批藍不關心原民業務 侯緩頰：大家都很關心

新北國民黨平地原住民議員宋雨蓁，日前宣布退黨參選，認為黨內並未重視原住民事務。新北市長侯友宜表示，所有議員對原住民族的事...

「我是我爸媽的兒子」 政治素人開酸政二代 反制政治世襲

政二代參選人掌握資源、人脈，素人參選祭出各式招數，與政二代別苗頭，希望選民深思奇怪的政二代現象。今年選舉，政治家族還出現父子兩人都參選，一家兩子參選的特殊現象。對於被挑戰是世襲政治，政二代多表示，「政二代」只是客觀、中性的名詞，不應被貼標籤。

高雄大旗美議員初選新人搶席 李庭慧車隊與林慧欣正面交鋒

民進黨高雄市議員大旗美選區初選將登場，湧言會「高雄正能量」支持的擬參選人李庭慧，與非湧言派「邁向過半大聯盟」支持的林慧欣...

綠營南投縣長民調不公布 立委許淑華：違反民主程序

民進黨南投縣長初選由行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧出線，但捨民調改以協調決定人選，讓外界不解。國民黨南投縣長參選人許...

影／民進黨南投縣長人選確定 陳紀衡退出轉支持蔡培慧

民進黨南投縣長人選，黨中央選對會原舉辦民調，決定行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧或集集鎮長陳紀衡出線，但地方積極協調，...

藍白合？侯友宜：不要再問誰配誰未來都會是「雙北配」

新北市長侯友宜昨晚在臉書貼了一張和台北市長柯文哲合作的照片，寫著不要再問誰配誰了，未來不論雙北市長是誰，都會是「雙北配」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。