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導航至風動石遊憩區卻卡小路 中市觀旅局：已設告示牌
台中市政府去年投入約2250萬元，重新於大坑風動石打造一處老少咸宜，可親子同遊的森林遊憩區秘境，包含各種攀爬設施、特色林間溜滑梯等，建議遊客先到達大坑6號步道停車場，再循6號或7號步道步行上山，來趟森林漫步之旅。
觀旅局表示，大坑風動石為新興的森林秘境，近期遊客大增，許多遊客使用Google導航開車上山，發生多起車子被引領至狹窄小路，導致車輛動彈不得的事件，大減遊興。
Google導航所引導的路線，屬於潭子區的風動石產業道路，此產業道路過了風動石橋後道路狹窄，一般車輛難以通行，民眾若照此產業道路路徑上山，步行前往較為安全，路程約15分鐘，但周邊停車格位較少，假日一位難求，故不建議。
觀旅局表示，建議遊客將車輛停放於大坑6號步道停車場，停車位較多，且一旁即為大坑6號、7號步道登山口，可循著任一條步道上行；在風動石公園休憩體驗後，可再循另一條步道，以環狀路徑返回停車場，單條步道的步行時間約為30分鐘至50分鐘，可體驗豐富的半日山林遊憩路線，讓來訪遊客可以享受漫步山林的悠閒、攀爬林間的趣味。
觀旅局提醒，遊客規劃前往風動石公園遊玩時，請記得將導航地點更改為「大坑6號步道停車場」，以漫步方式循步道上山，才可避免車輛卡在山間小路，影響遊憩體驗。
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