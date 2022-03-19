北市大同狗活動區地下藏鋼筋、碎紅磚 民眾憂毛孩受傷

北市府在12行政區內廣設狗活動區或狗運動公園，讓毛小還有放電好去處。不過有民眾投訴，北投區的大同狗活動區內，竟有碎紅磚、板模碎片與鋼筋等事業廢棄物，恐讓毛小孩不小心就受傷，危害犬隻安全。對此，北市動保處表示，碎片為整地時留下來的廢棄物，可能是狗挖地面才讓廢棄物被挖出來，未來會避免類似情況再發生。

大同狗活動區於2月23日試營運，使用人潮眾多，獲得許多北投養狗居民認同，但近日有民眾反映，於大同狗活動區內多次發現有碎紅磚、碎水泥塊、板模碎片、鐵架 、鋼筋等廢棄物，恐將造成活動區內犬隻極大的風險，犬隻奔跑、散步，若有犬隻踩到鋼筋、 鐵架等尖銳物品而使腳底受傷，而陪同的主人，也可能不慎踩到而跌倒、受傷。

市議員黃郁芬指出，狗活動區自開幕以來，雖然還沒有發生犬隻或民眾受傷事故，但若出現受傷等情事，動保處恐需負最大管理責任。另外，碎紅磚、水泥塊、鋼筋等廢棄物不可能憑空出現，更不可能是從高處掉落 ，是否為活動區內表土下方埋有部份鋼筋與水泥塊等廢棄物，動保處應立即徹查。

北市動保處表示，經查發現碎片為整地時留下來的廢棄物，事後已請廠商整理完畢，將廢棄物清除，未來也會請廠商加強巡邏，動保處也會定時巡邏避免類似情況發生。

處長宋念潔說明，大同狗活動區是在捷運公司旁的一塊建築用地，因為狗狗會去挖地面，這些廢物才可能被挖出來，雖然目前都還是試營運階段，仍每日派員進行清消維護，但只要有民眾反映問題，都會立即解決，她也提到，大同狗活動區明天正式開幕。