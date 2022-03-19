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汐止區農會休閒中心啟用 侯友宜：長輩樂活親子插秧
為建構高齡者友善環境，新北市汐止區農會針對休閒中心內部硬體設施修繕，今天完工啟用，市長侯友宜與地方熱鬧揭牌，視察休閒中心內部設施，並與銀髮長輩、親子體驗，喚起早期農村社會的記憶，共同推動食農教育，長輩樂活體驗，親子一起插秧。
為讓民眾認識農田生態並體驗農業生產過程及其中的樂趣，開放民眾親子組報名參加插秧活動，今天農會特別至農友家收集了許多古農具，例如牛犁、秧船、米籃、牛擔等，讓小朋友體驗認識，並在休閒中心場域復耕一畝300坪的水稻田，由資深稻農指導小朋友們插秧技巧，體驗完插秧還能享用家政班媽媽準備的湯圓DIY及爆米香實作。
汐止區農會休閒中心占地2300坪，是新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育具有心靈療癒功能的複合型中心，汐止區農會的休閒中心活動項目多元豐富，除了手作DIY、桌遊等靜態活動，還有卡拉OK歌唱、舞蹈、健身儀態、太極拳等動態活動。
侯友宜說，因應高齡化趨勢，媒合各農會及相關單位推動綠色照顧、成立關懷據點及銀髮俱樂部，走進社區服務更多長者，幫助延緩長者失智、失能等問題，鼓勵銀髮長輩踏出戶外走走，一起學習交流。
除汐止區農會外，新北市還有深坑、八里、五股、平溪共5家農會開辦綠色照顧站，汐止、平溪共2家農會成立銀髮俱樂部，淡水、蘆洲、林口、深坑、平溪、五股共6家農會成立社區照顧關懷據點。
汐止區農會理事長呂山松表示，汐止區農會已轉型為都會型農會，主要農產為竹筍、茶葉、柚子和蔬菜等，稻田在汐止幾乎絕跡，特別在農會的土地上保留一畝水稻田，來喚起老一輩對農村回憶，也作為教育下一代尊天敬地愛惜食物及感恩農業工作者的食農教育體驗場域，期盼在地銀髮長輩踏出家門來休閒中心走走看看，讓生活更多采多姿。
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