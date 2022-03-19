汐止區農會休閒中心啟用 侯友宜：長輩樂活親子插秧

為建構高齡者友善環境，新北市汐止區農會針對休閒中心內部硬體設施修繕，今天完工啟用，市長侯友宜與地方熱鬧揭牌，視察休閒中心內部設施，並與銀髮長輩、親子體驗，喚起早期農村社會的記憶，共同推動食農教育，長輩樂活體驗，親子一起插秧。

為讓民眾認識農田生態並體驗農業生產過程及其中的樂趣，開放民眾親子組報名參加插秧活動，今天農會特別至農友家收集了許多古農具，例如牛犁、秧船、米籃、牛擔等，讓小朋友體驗認識，並在休閒中心場域復耕一畝300坪的水稻田，由資深稻農指導小朋友們插秧技巧，體驗完插秧還能享用家政班媽媽準備的湯圓DIY及爆米香實作。

汐止區農會休閒中心占地2300坪，是新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育具有心靈療癒功能的複合型中心，汐止區農會的休閒中心活動項目多元豐富，除了手作DIY、桌遊等靜態活動，還有卡拉OK歌唱、舞蹈、健身儀態、太極拳等動態活動。

侯友宜說，因應高齡化趨勢，媒合各農會及相關單位推動綠色照顧、成立關懷據點及銀髮俱樂部，走進社區服務更多長者，幫助延緩長者失智、失能等問題，鼓勵銀髮長輩踏出戶外走走，一起學習交流。

除汐止區農會外，新北市還有深坑、八里、五股、平溪共5家農會開辦綠色照顧站，汐止、平溪共2家農會成立銀髮俱樂部，淡水、蘆洲、林口、深坑、平溪、五股共6家農會成立社區照顧關懷據點。