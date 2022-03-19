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台南有小巨蛋了！大台南會展中心室內展演空間搶先看

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南會展中心總彩排也讓室內展演空間首曝光。圖／台南市經發局提供
大台南會展中心總彩排也讓室內展演空間首曝光。圖／台南市經發局提供

台南首座室內大型多功能展演會場誕生！大台南會展中心（台南小巨蛋）預定4月開幕，今天首度舉辦「創．台南」壓力測試演唱會，提早測試場館功能及周邊交通服務量能，昨晚總彩排時工作人員看了直說真的很感動，「台南終於有一個可以開大型演唱會的室內場地了」。

大台南會展中心外觀以鋼架形塑鯨魚頭的造型，呈現鯤鯓意象，配合紅牆的在地歷史感的建築，今天演唱會邀請婁峻碩、糜先生、鄭宜農、老王樂隊等歌手與樂團開唱，約4千席座位早被索票一空，未拿到票的歌迷也不必失望，也將開放東側戶外廣場同步轉播演唱會實況。

昨晚彩排也讓室內空間首度曝光。市長黃偉哲表示，大台南會展中心設計時即要求採取無柱設計以提高展館之多功能使用環境與通透空間，未來展館除展覽外表演賽事、會議、演唱會等活動都可在此發生，讓台南在文化、觀光、科技外，多元的音樂活動可以在城市的各個角落舉辦。

為測試展館多功能使用之設計，實證提供市民低音響殘值之高品質音樂饗宴空間，精心策劃舉辦的「創，台南」壓力測試演唱會今天晚上即將登場，邀請老王樂隊、婁峻碩、糜先生、鄭宜農帶來精彩的演出，歡迎大家來兼具文化與創意的臺南享受一場視覺與聽覺的饗宴。

經發局長陳凱凌指出，大台南會展中心將在下月21日正式開幕啟用，為了將最好的一面呈現給大家，數天前規劃團隊就率先進行場地、燈光、音響等相關之測試，值得市民期待，台南也有一處中大型室內音樂表演空間，後續將會辦理各種不同類型的活動，敬請大家期待。

經發局提醒防疫期間將依中央流行疫情指揮中心及台南市政府各項防疫防護指引，館方將進行不同階段管制措施，敬請大家共同配合，參與活動請務必全程佩戴口罩並掃描實聯制後入場，如有感冒、發燒、咳嗽或身體不適請佩戴口罩，儘快就醫並做好個人防護措施。

大台南會展中心總彩排也讓室內展演空間首曝光。圖／台南市經發局提供
大台南會展中心總彩排也讓室內展演空間首曝光。圖／台南市經發局提供
大台南會展中心總彩排也讓室內展演空間首曝光。圖／台南市經發局提供
大台南會展中心總彩排也讓室內展演空間首曝光。圖／台南市經發局提供

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