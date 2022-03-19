清明掃墓看過來 新北今起連3周交管

4月初就是清明連假，不少民眾過往習慣提前掃墓，新北市轄內公墓部分從今天起開始進行交管，並提供接駁車供民眾搭乘，民眾上山掃墓需搭乘接駁車始能前往。

位在三峽區的生命紀念館，今起上午7時開始進行交通管制，管制點於三峽區添福13號之16管制站。另外包括第二、三公墓的弘園街、大同路周邊，第四公墓的介壽路一段276巷、第16公墓的天福13號之16及公墓周邊，也都將在不同日期開始進行管制。

三峽區掃墓交管日期包括今、明兩日，26、27日即4月2至5日，每天上午7時至下午5時，並從三峽國小、介壽國小、中園國小等地提供接駁車駛往各紀念館及公墓。

樹林區的生命紀念館則從3月26、27日及4月2至5日提供接駁車，並開放園區外東佳路兩側可停車。樹林大同山部分於4月5日提供接駁公車，分三條路線供民眾搭乘。並瑜提供接駁車時段街交通管制。

另外五股孝恩納骨堂也從下周26日起開始進行交管，27日及4月2、3、4、5日，上午7時至16時汽車單向通行管制，3月28、29、30、31日及4月1日機動管制。管制點於孝義路及天乙路沿線單向通行交通管制。

新北市殯葬處表示，新北市2022清明服務網設有清明祭祀服務站、集中燒金紙、消防服務、公墓除草、交管維護等各項資訊，並詳列新北29區各區公墓交管及接駁資訊。民眾前往掃墓前可先上網了解交管及接駁資訊。