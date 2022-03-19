清明祭祖中市推以功代金 慎終追遠更助弱勢

清明節將至，台中市環保局呼籲，民眾少焚香、少燒紙錢，或將紙錢集中交由環保局收運處理，取代掃墓祭祖燒香、燒紙錢的習慣。環保局說，歡迎民眾以「以功代金」方式，透過各大超商系統，將原購買紙錢的金額，轉向需要幫助的弱勢族群，讓祭祖慎終追遠也能幫助他人。

環保局指出，燃燒紙錢不只排放溫室氣體二氧化碳，更產生懸浮微粒、重金屬及致癌物質等，台中市的紙錢集中量連續6年均超過3千公噸以上，PM2.5減少約47公噸以上，感謝民眾一同響應環保祭祀，並改善空汙。

環保局長陳宏益表示，民眾可將紙錢交由全市各區清潔隊協助處理，也可以鮮花素果、雙手祭拜等環保祭祖方式，更歡迎民眾「以功代金」的方式，透過各大超商便利的系統，將原購買紙錢的金額，轉向需要幫助的弱勢族群，讓祭祀祖先的同時，完成慎終追遠、減少空氣污染及維護健康創三贏的成效。

環保局呼籲，民眾掃墓清除後的雜草可就地採行掩埋，減少使用塑膠袋及掃墓結束後請收拾周圍垃圾勿隨意丟棄，避免採用露天焚燒處理恐引發火災。