用蓋斑鬥魚防登革熱 汐止長青里清生態池

四月份就到了蓋斑鬥魚的繁殖期，汐止區長青里也持續推動復育工作，里長陳建興忙著將已經雜草叢生的生態池進行清除，尤其夏天到了預防登革熱，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300孑孓，所以，今年汐止區公所也再度和長青里長合作，推廣復育工作。

長青里長陳建興說，利用這幾天天氣比較好一點將生態池再重新整理一下，畢竟雜草叢生、還有從山坡沖刷下來的土石，污泥也要清一清，而雜草、水芙蓉也要清掉，因為水芙蓉太多，對整個生態也不好，一開始放只是讓小魚可以躲藏，比較不容易被大魚吃掉，像現在太多等於密不通風，遮住一些陽光，下面的一些水草也都不會活。

將池子重新整理，清雜草還有污泥，至於水芙蓉還是得留下一些，因為復育蓋斑鬥魚還用的上，至於清出來的，也已經有不少民眾來索取，長青里長陳建興這幾年一直在復育蓋斑鬥魚，成效很好，夏天到了，預防登革熱，一天可以吃300孑孓的蓋斑鬥魚是好幫手，所以，今年再度和公所合作，已經提早拿了幾十隻的魚到公所，希望廣推復育工作。

汐止區長陳健民表示，汐止區公所這幾年來都有跟長青里長陳建興推動蓋斑鬥魚復育的工作，每年四月到十月是蓋斑鬥魚繁殖期，陳里長也提供了一些蓋斑鬥魚放在公所，為了防治登革熱也呼籲有需要的民眾，家裡有水池可以跟公所索取，大家一起防治登革熱。