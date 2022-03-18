汐止康寧街電桿阻通行 地方要求地下化

汐止社后地區居住人口多，人多車子也多，而康寧街是重要聯外道路，不過，沿路的電線桿很多，造成行經的機車都得左閃右閃很危險，而針對過了中興路往台北方向，新北市議員張錦豪會勘，希望康寧街的電纜地下化，讓人車通行更順暢。

新北市議員張錦豪指出，康寧街的電桿一直是開車族或是機車族的困擾，因為，水溝的關係都做在比較路中間，所以，也請相關單位一起來協調，希望將康寧街電纜地下化，讓行車或是行人在走更安全，而未來會透過同興路的工程讓康寧街往湖光里方向的電桿下地，至於另一邊往北山里比較靠近台北市方向的電桿，會透過中興路涵洞旁一塊高公局畸鄰地，進行地下化，預計今年年中七月以前，會先做試挖的動作，確認這塊地能不能夠做為這些電桿下地後放置變電箱的地方。

張錦豪表示，因為很多地方都在排電纜地下化，目前康寧街往東湖方向必須要到民國115年，會再透過立委跟台電爭取，而另一側靠近同興路預計明年底會電桿地下化，希望透過立委再去跟台電溝通，將另一側的期程快一點。