雙溪高中首創夜間花藝課 學生體驗美感

雙溪高中是一所住宿型學校，學校為了提供學生夜間更多元的學習機會，邀請注腳雙溪工作室簡淑慧及花藝師彭湄文到校，進行全國首創的花藝課程，將花藝帶入校園學習，讓夜間住宿學生專注在地方花草的美感探索與療育，找到自然創作的力量。

每堂課程開始前，學生都會輪流成為花藝師助理，跟著花藝師在校園裡採集，從花草到苔蘚、落葉，原來都是課程中的法寶。專注的眼神下，同學們沉浸在自我創作手感中，每件作品都是獨一無二的。

雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中的花藝課程極具在地特色，從花藝到攝影、色彩學、花器編織、苔球植生、自然構圖到花材、花器都採用雙溪在地或校園內的花草樹木都是學習的範疇，並就近到雙溪茶花莊、有機小農的百年梯田、五金行、打鐵舖裡取材，是一套真正接地氣的課程。

事實上，手做花藝在注腳雙溪工作室已經有一段時間，不過之前都是開放給遊客來到雙溪進行體驗，這次能夠進入到校園，給學生特別的美感體驗。

簡淑慧老師表示，雙溪多樣性的自然環境、漫山遍野花果的根、莖、葉、皮都很適合運用來提取染液，原本看似平凡的野花野草，搭上竹筒、淘汰品的馬克杯等，課堂成為每個人手中的小舞台，在耐心的編織、裁剪、調整下，每每產生讓人驚豔的作品。