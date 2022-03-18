平溪山中五星級公廁 爆萌Q版意象好吸睛

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區五星級公共公廁位於平溪國中對面，爆萌的Q版圖案連小朋友都直呼好可愛，上廁所也不忘拍照打卡。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區五星級公共公廁位於平溪國中對面，爆萌的Q版圖案連小朋友都直呼好可愛，上廁所也不忘拍照打卡。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區五星級公共公廁位於平溪國中對面，以及孝子山、慈母峰、普陀山下，風景優美，為國內外遊客、登山客聚集處，透過民政局補助約300萬闢建友善廁所，爆萌的Q版圖案連小朋友都直呼好可愛，上廁所也不忘拍照打卡。

這座位在平溪國中對面的建築，豐富的外觀不仔細看讓人誤以為是遊客中心呢!不過這可是平溪區公所特別斥資全新打造的友善景觀公廁，要來解決長期以來遊客到訪的如廁問題。

平溪區長曾繁盛指出，景觀公廁外觀以平溪區文化特色、在地產物及景致為發想，以仿木材質及卡通風格，將山神、瀑布、運煤台車、天燈、原生種山藥、區花艷紅鹿子百合與台灣藍鵲等圖案躍上公廁牆面。爆萌的Q版圖案連小朋友都直呼好可愛，上廁所也不忘拍照打卡，預料景觀公廁未來將成為平溪區新的打卡熱點。

另外，景觀公廁有男女廁及無障礙親子廁所，共計5座坐式馬桶、3座蹲式馬桶以及3座小便斗，其中坐式馬桶都同時有大人及小孩的兩用座便功能，亦設有換尿布台，設計貼心。

平溪 馬桶

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