中華道家人文協會連4年捐奶粉 用愛灌溉助弱勢嬰幼兒

中華道家人文協會長期關懷弱勢，從2013年起，每年皆於母親節捐贈蛋糕和端午節捐贈肉粽，108年起更擴大加贈嬰幼兒奶粉。18日由協會理事長張旖連續第4年捐贈奶粉，4年下來已累積4,800罐，受益高達3,600人次，讓弱勢家庭的嬰幼兒可以獲得溫飽和營養。

協會理事長張旖表示，這2年受疫情影響，擔心弱勢家庭更受衝擊，奶粉屬高單價物品，但對嬰幼兒又是最必需品，因此協會決定今年擴大捐贈，從每月110罐增為130罐，一年共1560罐，希望用愛灌溉幼苗，讓他們都能健康快樂的成長、茁壯。

捐贈活動中出現了一位許媽媽和3歲的小孩，許媽媽育有4名子女，最大的7歲，最小的才2歲，家中經濟完全仰賴先生從事臨時工，這兩年受疫情影響，先生工作不穩定，許媽媽也被迫要到加油站兼差，以貼補家用，孩兒的奶粉是她沉重的負擔，所幸七星社福中心協助申請福利補助，並固定提供協會捐贈的奶粉。3歲的小孩在現場手抱2大罐，甚至當成玩具車嘟嘟嘟，讓理事長等人看了心生愛憐。