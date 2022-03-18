環狀線經營權僅一家 柯文哲侯友宜說有共識

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天出席雙北合作交流平臺111年度市長層級會議，被問及環狀線經營權議題，兩人皆表示有共識經營權只有一家，持續討論協商。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天出席雙北合作交流平臺111年度市長層級會議，會後接受媒體聯訪被問及捷運環狀線經營權一事。

柯文哲表示，雙方都有共識，環狀線將來是一家營運 細節繼續討論；侯友宜則說，經營權上應該是一家，目前就按合約進行，細節由雙北捷運局去協調。

媒體提問，台電稱若松湖變電所不蓋，捷運汐東線供電也會受到影響。柯文哲回應，北市從來沒有拒絕松湖變電所，「不要轉移焦點」，且變電所也不是一天就能蓋完，重點是政府要解決大建築物被限電的問題。

侯友宜則表示，汐東線採LRRT中運量捷運系統，且全線只有6站、其中還有無人車站，電力需求與超高壓變電所無關，主要是跟基隆迴路供電才有關係。

在政治題方面，媒體提問柯文哲是否暑假安排訪美、為2024總統大選「去美國面試」。柯文哲反問「這很奇怪，消息哪來的」，且疫情期間回台灣還要再隔離10天，「再講吧」。

媒體問柯文哲，怎麼看待選高雄市長的提議，柯文哲回「世界上所有問題都要回應嗎」、「最好連2024也禮讓我好了」。

而2024有無可能組成「柯侯配」或「侯柯配」？柯文哲說「明天的事明天再煩惱」，侯友宜笑回「我們現在就雙北配」，大家好好做事就好。

雙北合作104年至今共17項重要成果，包含公共運輸定期票、YouBike 2.0、雙城共飲翡翠水、2017世大運等，柯文哲與侯友宜皆表示，接下來要繼續提高12至18歲青少年疫苗覆蓋率，以及消防救災合作訓練。