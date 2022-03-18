環狀線經營權僅一家 柯文哲侯友宜說有共識

中央社 / 台北18日電

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天出席雙北合作交流平臺111年度市長層級會議，被問及環狀線經營權議題，兩人皆表示有共識經營權只有一家，持續討論協商。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天出席雙北合作交流平臺111年度市長層級會議，會後接受媒體聯訪被問及捷運環狀線經營權一事。

柯文哲表示，雙方都有共識，環狀線將來是一家營運 細節繼續討論；侯友宜則說，經營權上應該是一家，目前就按合約進行，細節由雙北捷運局去協調。

媒體提問，台電稱若松湖變電所不蓋，捷運汐東線供電也會受到影響。柯文哲回應，北市從來沒有拒絕松湖變電所，「不要轉移焦點」，且變電所也不是一天就能蓋完，重點是政府要解決大建築物被限電的問題。

侯友宜則表示，汐東線採LRRT中運量捷運系統，且全線只有6站、其中還有無人車站，電力需求與超高壓變電所無關，主要是跟基隆迴路供電才有關係。

在政治題方面，媒體提問柯文哲是否暑假安排訪美、為2024總統大選「去美國面試」。柯文哲反問「這很奇怪，消息哪來的」，且疫情期間回台灣還要再隔離10天，「再講吧」。

媒體問柯文哲，怎麼看待選高雄市長的提議，柯文哲回「世界上所有問題都要回應嗎」、「最好連2024也禮讓我好了」。

而2024有無可能組成「柯侯配」或「侯柯配」？柯文哲說「明天的事明天再煩惱」，侯友宜笑回「我們現在就雙北配」，大家好好做事就好。

雙北合作104年至今共17項重要成果，包含公共運輸定期票、YouBike 2.0、雙城共飲翡翠水、2017世大運等，柯文哲與侯友宜皆表示，接下來要繼續提高12至18歲青少年疫苗覆蓋率，以及消防救災合作訓練。

柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

柯文哲選高市長？ 民眾黨：選總統才能解決大問題

雙北合作交流平台 談青少年疫苗覆蓋率、消防訓練

北市沒變電所汐東線無電可用？ 侯友宜：基隆迴路供電

國民黨禮讓選高雄市長？ 柯文哲嗆：最好連2024也禮讓我

相關新聞

參與雙北交流平台 柯市長最後一次

雙北合作交流平台111年度市長級會議昨在北市府舉行，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜同台，這也是柯文哲最後一次以市長身分出...

廣慈社宅工程 疑損鄰累計9件

位於信義區的廣慈博愛園區社會住宅興建工程，2018年正式動土，預計2022年底完工，興建476戶社會住宅。議員許家蓓指出...

新北環保重案組 收回20公頃國有地

為有效打擊環保犯罪，新北市長侯友宜上任後成立環保稽查重案組，3年內破獲三重電鍍廢水腐蝕下水道、林口粉寮路山區非法棄置廢棄...

北市內湖晚間停電3962戶受影響 1分鐘復電

台北市內湖地區今晚短暫停電，台電週美變電所第29饋線，晚間21時26分因故障導致饋線瞬時跳脫，3962戶停電，但1分鐘即...

平溪山中五星級公廁 爆萌Q版意象好吸睛

平溪區五星級公共公廁位於平溪國中對面，以及孝子山、慈母峰、普陀山下，風景優美，為國內外遊客、登山客聚集處，透過民政局補助約300萬闢建友善廁所，爆萌的Q版圖案連小朋友都直呼好可愛，上廁所也不忘拍照打卡。

雙北合作交流平台 談青少年疫苗覆蓋率、消防訓練

雙北合作平台於今日進行，雙方談論汐東線、疫苗與消防訓練等議題。台北市長柯文哲表示，12歲到18歲的疫苗覆蓋率要解決，上次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。