雙北合作交流平台 談青少年疫苗覆蓋率、消防訓練

雙北合作平台於今日進行，雙方談論汐東線、疫苗與消防訓練等議題。台北市長柯文哲表示，12歲到18歲的疫苗覆蓋率要解決，上次因為高三學測有很多學生沒有打疫苗，只有80多%而已；新北市長侯友宜說，希望北北基桃可以有消防訓練中心，新北會找適當的地點，由新北市府溝通協調，至於環狀線經營權，也仍在協商中。

雙北合作交流平台111年度市長級會議下午在北市府舉行，柯文哲和侯友宜同台。會後雙北市長接受媒體聯訪，柯文哲表示，會議中提到12歲到18歲的疫苗覆蓋率要優先解決，之前針對學生施打疫苗時，適逢學測有不少高三學生沒有打，北市青年學子覆蓋率約逾80%。

柯文哲說，雖然年輕人確診不會太嚴重，但非常容易傳染，特別是雙北的學生時常會有交流；侯友宜說，雙北的同學會互相學習，還是要強化疫苗覆蓋率，希望能大幅提升。

另外，針對消防訓練中心議題，侯友宜表示，中央在南投有訓練中心，但是對於北部的救災訓練、地緣性都不同，他認為要以北北基桃為中心點，在新北市找夠大的腹地設置消防訓練中心，也會詢問桃園市長鄭文燦願不願意一起，設立符合現代化、科技化的北部消防救災體系，並由新北市來溝通協調。

最後，有關捷運環狀線經營權該歸誰？侯友宜說，已經與柯文哲達成協議，現階段環狀線還在協商，細節會由雙北捷運局討論。