中嘉寬頻新視波主播初上開課 永和區民權社區長輩樂玩新媒體

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中嘉寬頻新視波有線電視今天開設「主播初上 主角換我當」體驗課程。圖／業者提供
中嘉寬頻新視波有線電視今天開設「主播初上 主角換我當」體驗課程。圖／業者提供

誰說大齡就不能當主播，中嘉寬頻新視波有線電視今天開設「主播初上 主角換我當」體驗課程，由專業主播、直播老師帶著退休族群一起上課體驗，課程好玩又有趣，讓爺爺奶奶輕鬆入門當主播。

課程一開設，永和區民權社區理事長邱秀蘭立刻帶領25名長輩一起報名參加。邱秀蘭表示，民權社區一直都上一些手機拍照及剪輯的課程，這次「主播初上 主角換我當」課程十分有趣又豐富，上了課才知道原來有這麼多種好玩又有趣的自媒體平台，當然第一次體驗當主播、上台報新聞，讓人感到興奮又緊張，這次的課程是一個很難得的人生經驗。

很多長輩第一次體驗擔任新聞主播，已退休的林老師表示，第一次報新聞還是很緊張的，由專業主播趙世淵的引導下順利完成了人生的第一次播報新聞，能參加這次的課程真的有很多收穫。

上直播課程中，直播主糖糖老師帶著長輩們一起體驗UP直播，TikTok蓉蓉老師也帶著學員們一起跳時下流行的告白舞，帶著長輩一起拍短視頻影片。

中嘉寬頻新視波有線電視總經理徐雪玲表示，此次課程邀請專業老師讓課程更加豐富多元，讓學員可以快樂學習，體驗各種新的自媒體主播，這次課程中學員們所發表的成果也將放在CH3公用頻道中播出。

中嘉寬頻新視波有線電視今天開設「主播初上 主角換我當」體驗課程。圖／業者提供
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主播 直播主 告白

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