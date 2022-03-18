北市沒變電所汐東線無電可用？ 侯友宜：基隆迴路供電

捷運汐東線15日通過交通部審核，若今年底政院核定就能拚最快2031年完工，不過台電昨坦言，若松湖超高壓變電所不蓋，汐東線恐「無電可用」。對此，台北市長柯文哲今表示，北市從沒拒絕台電蓋變電所，就算要蓋也不可能1天就完成；新北市長侯友宜則說，電力提供和基隆迴路供電有關，不會有問題。

台電指出，北市本身沒有電廠，台北市東區電力使用就只能仰賴汐止超高壓輸電；但該設施尖載利用率已達81％，超過可靠利用率的75%，多年前著手規劃松湖超高壓分擔負載，但地區民眾抗爭及北市府10年審查未果，23年了仍無法興建。

台電進一步說，新北捷運局尚未提送汐東線用電計畫，但以最鄰近電力系統規畫就是從汐止超高壓輸電，但因為利用率過高，汐東線蓋好還是無電可用。

柯文哲與侯友宜今天舉辦雙北合作交流平台。柯文哲表示，台北市沒有拒絕台電設立松湖超高壓變電所，但今天才提出問題，就算要蓋變電所，有可能1天完成？今天缺電問題和變電所有關就非常擔心，因為不是1天就可以蓋完，未來7、8年要如何是好，還要台電「不要轉移焦點，有事來說，看要如何解決」。

侯友宜指出，捷運汐東線剛通過交通部核定，送到行政院審核，系統採用LRRT（中運量）系統，汐東線只有6個車站，甚至還有無人車站，供電約1萬5000瓦，規模小，電力提供與超高壓變電所無關，最重要是基隆迴路供電，強調汐東線供電「沒有太大問題」，盼中央快速核定，新北市及早動工，讓汐止人有快速方便的路網。