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雙北合作會議 侯友宜：雙北防疫成功

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
雙北合作交流平台111年度市長級會議下午在北市府舉行，台北市長柯文哲(左)和新北市長侯友宜參加。記者楊正海／攝影
雙北合作交流平台111年度市長級會議下午在北市府舉行，台北市長柯文哲(左)和新北市長侯友宜參加。記者楊正海／攝影

雙北合作交流平台111年度市長級會議下午在北市府舉行，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜同台，柯文哲表示，雙北合作162案，136完成，未來也還會有新的合作項目；侯友宜則表示，雙北並肩作戰，他感觸最深的是防疫，也認為雙北防疫成功。

柯文哲指出，雙北合作共162案，有136案完成，還有26案繼續在推動，也還在討論新的合作項目，包括跨電商的企業選拔、商業數位轉型和綠能發電廠，還有雙北學區，預估老師人數班級人數，每天都有新問題出現，雙北一步步解決掉，台灣愈來愈好，一起打造更好台灣。

柯文哲說，檢視過去成果，雙北很多合作項目不錯，包括翡翠水庫專管、中正橋改建、市圖、北北基好玩卡、聯名申辦2025壯年運動會，規模會比世大運還大。

侯友宜指出，這是和柯市長最後一次開會，謝謝柯市長帶領的團隊和新北市緊密結合；雙北一定是合作並肩作戰，這3年來他感觸最深是防疫，這次柯文哲送他後疫情時代白皮書，他送柯送紅色的防疫背心，兩人感觸最深是在防疫。

侯友宜認為雙北防疫成功，未來合作共同防疫，在後疫情時代，全球疫情仍嚴峻，挑戰會愈來愈高，絕對不像現在是 零，昨天境外移入有91例，也許現階段是零，但下一階段，因縮短邊境居家隔離檢疫，是否會造成另一波感染，這是全世界在走的趨勢，台灣也不意外。

對於防疫，侯友宜說，柯市長也是憂心忡，期待未來雙北合作，除了市政工作，防疫是重中重，要攜手合作，期待大家的努力，讓民眾有安心樂業的好生活。

侯友宜 柯文哲

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