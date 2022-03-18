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惡鄰居？議員爆廣慈社宅工程造成民宅漏水牆壁地面龜裂

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
議員許家蓓接獲多位民眾反映，廣慈社宅開工以來，造成工地周遭民眾家中漏水、牆壁及地面龜裂。圖／許家蓓提供
議員許家蓓接獲多位民眾反映，廣慈社宅開工以來，造成工地周遭民眾家中漏水、牆壁及地面龜裂。圖／許家蓓提供

位於信義區的廣慈博愛園區社會住宅興建工程，2018年正式動土，預計2022年底完工，興建476戶社會住宅。但議員許家蓓指出，多位民眾反映自工程開工以來，家中產生漏水、牆壁及地面龜裂等狀況，但都發局處理方式讓民眾認為消極，甚至認為是地震所引起。都發局表示，目前工程疑有損鄰案的件數，從107年1月開工到現在統計有9件，如屬施工所造成，將與民眾約時間進行修繕。

許家蓓指出，住在林口街的一位民眾反映，自廣慈社宅開工後，家中牆壁及地面都產生龜裂，民眾向北市府申請鄰損鑑定，但監造建築師卻表示是因地震引起，非屬施工鄰損，都發局也僅是請民眾自行自費找機構重新鑑定。但該民眾找建築師公會鑑定後，鑑定報告認為是屬於施工鄰損，建議賠償42萬。

另外，同排建物的民眾，也有家中漏水狀況，已經影響生活品質，民眾只能自行施工填補。還有民眾反映家中有房屋傾斜，可見廣慈社宅施工確實影響到周邊房屋。

許家蓓說，興建社會住宅是柯文哲市長任內重要政策，現在北市有許多社會住宅基地都在興建中，但蓋社宅的同時不應忽略周遭民眾的權益，北市府必須審慎處理損鄰問題，而不是只想要大事化小、小事化無，讓民眾求助無門。

都發局正工程司何家偉表示，若接到民眾反映疑有施工鄰損之案件時，施工廠商會配合民眾時間前去了解狀況，如屬施工所造成，將與民眾約時間進行修繕，都發局也會督促廠商辦理。另外，議員反映的案件，廠商將前往民眾家中了解，並約好下周進行協助修繕。

都發局指出，民眾可透過建管程序，向市府都發局反映，後續也會請監造單位及施工廠商去現場了解及處理。目前廣慈工程疑有損鄰案件數，從107年1月開工到現在統計計有9件。目前廣慈園區北區工程已竣工，其餘工程結構體已大致完成，施工影響已逐漸減少。

議員許家蓓接獲多位民眾反映，廣慈社宅開工以來，造成工地周遭民眾家中漏水、牆壁及地面龜裂。圖／許家蓓提供
議員許家蓓接獲多位民眾反映，廣慈社宅開工以來，造成工地周遭民眾家中漏水、牆壁及地面龜裂。圖／許家蓓提供

社會住宅 社宅 北市

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